Diputación de Toledo repartirá protección solar a los participantes de las actividades que organiza al aire libre

La Diputación impulsa una campaña de prevención del cáncer de piel con el reparto de protección solar a los participantes de las actividades que organiza al aire libre - DIPU TOLEDO

TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Toledo ha puesto en marcha una nueva acción para fomentar la prevención del cáncer de piel en la provincia, mediante el reparto de cremas de protección solar entre los participantes de las actividades al aire libre organizadas por la institución provincial.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y la diputada de Deportes, Pilar Martín, han mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en la provincia, Fernando Jou, y con el CEO de Valquer Laboratorios, José Luis Cerrillo García-Ochoa, como punto de partida de las acciones que se van a desarrollar en el marco de esta campaña de prevención impulsada por la institución provincial.

Gracias a esta iniciativa, la Diputación distribuirá cremas de protección solar en los principales eventos deportivos, culturales, turísticos y de ocio que organice al aire libre, así como en los campamentos promovidos por la institución provincial, reforzando así la prevención entre niños, jóvenes y adultos, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Una medida que ha valorado la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que la Diputación mantiene una estrecha colaboración en materia de prevención y desarrolla otras acciones de sensibilización sobre el cáncer de piel, como la que se llevará a cabo en los campamentos de verano, donde la asociación acercará a los más pequeños consejos para proteger su piel mediante juegos y dinámicas adaptadas a su edad, fomentando de forma lúdica hábitos saludables frente a la exposición solar.

La campaña se desarrollará con cremas de protección solar de Valquer Laboratorios, empresa familiar con sede en Villaminaya y referente internacional en innovación cosmética, investigación y sostenibilidad, distinguida este año por la Diputación de Toledo con el Premio a las Industrias Creativas 2026, en I Gala de Reconocimientos Provinciales que se celebró el pasado mes de mayo en el marco de 'El Mes de tu Provincia'.