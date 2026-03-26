Diputación Toledo y sindicatos alcanzan acuerdo unánime para mejorar condiciones de bomberos por valor de 8 millones

Acuerdo entre la Diputación y los sindicatos de la Mesa General Negociadora del Cpeis. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha alcanzado este jueves "un acuerdo unánime" con los sindicatos representados en la Mesa General Negociadora del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS), que contempla una inversión global de ocho millones de euros destinada a "dar respuesta a las demandas del colectivo y a seguir avanzando en la modernización del servicio".

En concreto, se establece una subida del complemento específico del 8% en tres años, a la que se sumarán los incrementos que determine el Estado. Asimismo, se acuerda la mejora progresiva del complemento de destino, de modo que los bomberos conductores pasarán del nivel 16 actual al nivel 21 en el periodo de vigencia del acuerdo.

Por su parte, los cabos alcanzarán el nivel 22, los sargentos el 23, los suboficiales el 24 y el Oficial Director Técnico el nivel 28. En materia de empleo público, se contempla la ampliación de la plantilla con la creación de 17 nuevas plazas de bomberos conductores.

Tal y como ha señalado Juan Carlos Sánchez, presidente del Consorcio y vicepresidente provincial, "permitirá mejorar de forma significativa las condiciones laborales de la plantilla y reforzar la prestación de un servicio esencial para la ciudadanía", ha informado la Diputación en nota de prensa.

El acuerdo, que ya venía ratificado en la Mesa Técnica celebrada el pasado 24 de marzo, ha sido respaldado hoy por unanimidad por el SBT (Sindicato de Bomberos de Toledo), CCOO (Comisiones Obreras) y CSIF (Confederación Sindical Independiente de Funcionarios).

Entre las principales medidas destaca el refuerzo operativo en los parques de Talavera de la Reina, Illescas y Santa Olalla, donde se incorporará un tercer bombero durante los meses de mayor actividad, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta y la seguridad en las intervenciones.

A ello se suma la cobertura mediante promoción interna de 13 plazas de cabo, lo que generará nuevas vacantes que permitirán seguir incrementando efectivos hasta superar los 300 profesionales en el servicio.

El acuerdo, con vigencia hasta 2028, forma parte de un proceso de reorganización y crecimiento del CPEIS orientado a mejorar la eficiencia, optimizar los recursos humanos y materiales y adaptarse a las nuevas necesidades del territorio.

UNA RESPUESTA MÁS EFICAZ

La institución provincial defiende "su compromiso" con la seguridad en el conjunto de la provincia, "garantizando una respuesta más eficaz ante emergencias y reforzando un servicio básico que protege a los municipios, especialmente a los más pequeños, donde la actuación de los bomberos resulta fundamental".

La Diputación de Toledo destaca "la capacidad de diálogo y negociación que ha permitido cerrar un acuerdo satisfactorio para todas las partes, fruto del entendimiento entre la administración y los representantes de los trabajadores".

"Este consenso refuerza la estabilidad del servicio y sienta las bases para seguir avanzando en la mejora continua de la atención a la ciudadanía. Con este acuerdo, el Gobierno provincial consolida su apuesta por unos servicios públicos de calidad, poniendo el foco en la seguridad, la protección de las personas y la mejora de las condiciones de quienes trabajan cada día al servicio de la provincia", han remarcado desde la Institución provincial.