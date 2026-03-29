Diputación de Toledo vuelve a impulsar el programa de respiro familiar con campamentos inclusivos para 2026 - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo pone en marcha una nueva convocatoria del programa de respiro familiar destinada a la realización de campamentos para personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, física, sensorial y con enfermedades raras.

El objetivo de esta iniciativa es favorecer el descanso y bienestar de las familias, al tiempo que se contribuye al disfrute del ocio y tiempo libre de los participantes, facilitando así la conciliación de la vida personal y familiar, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Los campamentos, organizados fuera del entorno escolar y familiar, ofrecerán un espacio seguro y adaptado a las necesidades de cada participante. Durante su desarrollo, se llevarán a cabo actividades recreativas, de ocio, educativas y terapéuticas, fomentando las relaciones sociales y reforzando valores como la convivencia, el respeto y la solidaridad.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha destacado que "con este programa queremos estar al lado de las familias que realizan una labor diaria imprescindible, ofreciéndoles un apoyo real que les permita descansar con la tranquilidad de que sus familiares están atendidos en un entorno seguro y especializado".

Asimismo, ha subrayado que "desde la Diputación seguimos trabajando para garantizar oportunidades de ocio inclusivo a todas las personas, independientemente de sus capacidades, favoreciendo su autonomía y su integración social".

La convocatoria incluye un total de 200 plazas, repartidas en diez turnos de fin de semana que se celebrarán entre los meses de mayo y octubre en el campamento "Piedra el Rey", ubicado en el Paseo de Pozuela, 31, en el término municipal de Toledo.

Los turnos se desarrollarán en las siguientes fechas: 8, 9 y 10 de mayo; 5, 6 y 7 de junio; 7, 8 y 9 de agosto; 14, 15 y 16 de agosto; 21,22 y 23 de agosto; 4, 5 y 6 de septiembre; 18,19 y 20 de septiembre; 25, 26 y 27 de septiembre; 2, 3 y 4 de octubre; y 9,10 y 11 de octubre..

Podrán ser beneficiarias de esta convocatoria las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Toledo que trabajen con personas con discapacidad y/o enfermedades raras.

En caso de no completarse las plazas, las asociaciones dispondrán de las vacantes para que puedan asistir hermanos de los participantes, a partir de los 8 años de edad.