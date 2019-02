Los directores de 'Gaza': "A pesar de todos los intentos de censura estamos aquí"

Publicado 03/02/2019 0:17:33 CET

SEVILLA/TALAVERA DE LA REINA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carles Bover Martínez y el talaverano Julio Pérez del Campo, directores y productores de 'Gaza', que este 2 de febrero ha sido galardonada con el Goya a Mejor Corto Documental, han agradecido este reconocimiento "a pesar de todos los intentos de censura".

"A pesar de todos lo intentos de censura estamos aquí, gracias a los académicos que han roto con su voto el silencio por los derechos humanos", ha asegurado Bover Martínez. Por su parte, Pérez del Campo ha hecho un llamamiento "a la lucha del pueblo palestino". "Viva la lucha del pueblo palestino, para los que están y los que no están", ha asegurado.

Además, ha defendido que, "desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas y no legitimar a países que vulneran los derechos humanos". En este sentido, ha pedido "no ser cómplices del 'aparheid' israelí" y ha zanjado: "Israel en Eurovisión no". "Viva la lucha del pueblo plaestino", ha reiterado.

Precisamente, este pasado viernes, el Arzobispado de Madrid pidió al centro pastoral San Carlos Borromeo de Madrid que suspendiera la proyección prevista para este 1 de febrero de este documental.