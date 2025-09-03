El dispositivo veraniego del Plan Comercio Seguro en Talavera finaliza con la detención de cinco personas

Objetos aprehendidos a personas detenidas por la Policía en el marco del dispositivo veraniego del Plan de Comercio Seguro en Talavera. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha finalizado el dispositivo de verano del Plan Comercio Seguro con cinco personas detenidas por la comisión de delitos en zonas comerciales de Talavera de la Reina.

Esta campaña de prevención de la delincuencia, que se intensifica en fechas determinadas, refuerza el patrullaje en zonas especialmente sensibles con agentes tanto uniformados como de paisano y proporciona apoyo y asesoramiento directo a los comerciantes en materia de seguridad, según ha informado la Policía en nota de prensa.

De esta forma, varios agentes que formaban parte de este dispositivo detectaron, en las proximidades de una entidad bancaria, a dos varones y una mujer con una actitud sospechosa. Tras realizar una serie de comprobaciones, pudieron averiguar que se trataba de un grupo de estafadores que se encontraban realizando el 'timo de la estampita' en ese momento.

También lograron localizar a la víctima, una mujer que se encontraba en la entidad bancaria tratando de sacar 10.000 euros para los estafadores, a quienes ya les había entregado algo de dinero y joyas.

Estas tres personas eran detenidas antes de que lograsen consumar la estafa y se les intervino el material que utilizaban para perfeccionar el engaño, joyas, dinero en efectivo y un localizador GPS con el que controlaban los movimientos de la víctima.

UN LADRÓN DE JOYAS Y UN ATRACADOR

Unos días antes, el martes 26 de agosto, los agentes se encontraban patrullando por una de las zonas comerciales de la ciudad cuando recibieron una alerta de robo en una joyería. Rápidamente se personaron en el establecimiento, observando que el propietario forcejeaba con un varón al que minutos antes había sorprendido tratando se sustraer varias mantas de joyas.

La detención del presunto autor era inmediata y la Policía Nacional mantiene la investigación abierta para determinar la identidad de posibles colaboradores que pudieran haber participado en el robo.

Por otro lado, y como ya se dio a conocer con anterioridad, el pasado 5 de agosto también se procedió a la detención in fraganti de un varón de 62 años de edad instantes después de que accediese a una farmacia de la ciudad e intimidase a la empleada con un arma simulada para sustraer la recaudación de la caja registradora. La investigación posterior permitió a la Policía Nacional relacionarle con otro atraco similar que había tenido lugar apenas tres días antes.