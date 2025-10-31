El DOCM publicará el lunes la creación de la Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades/Talento - JCCM

CUENCA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) va a publicar este próximo lunes, 3 de noviembre, la creación de la Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades/Talento.

Lo ha anunciado este viernes el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, tras la inauguración que ha realizado el presidente regional, Emiliano García-Page, de la escuela infantil de Valverde de Júcar (Cuenca), donde han estado acompañados, entre otros, del vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro y el alcalde de la localidad, Eduardo Mena.

Amador Pastor ha explicado que esta unidad se integra en la Red de Asesoramiento y Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa de la región y "tiene como objetivo ofrecer una respuesta educativa inclusiva y especializada al alumnado con altas capacidades, atendiendo también a las necesidades del profesorado y las familias".

La iniciativa, junto a la publicación de la Guía Regional para la Mejora de la Respuesta Educativa Inclusiva para el Alumnado con Altas Capacidades/Talento surge tras el desarrollo de un proyecto piloto iniciado en el curso 2022-2023 que permitió visibilizar las necesidades de este colectivo y poner en marcha medidas de detección, metodologías específicas y acciones de formación docente.

Durante su intervención, Amador Pastor ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene ya suscritas alrededor del 95 por ciento de las plazas comprometidas en la etapa de 0-3 años.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha indicado que son ya 146 los convenios suscritos con entidades locales con un total de 3.513 plazas creadas de las 3.717 que comprometió el Gobierno regional.

De estos convenios, un total de 26 pertenecen a la provincia de Albacete con 540 plazas; 22 a la provincia de Ciudad Real con 506 plazas; 33 convenios son en la provincia de Cuenca con 652 plazas; 19 convenios en Guadalajara con 417 plazas y 47 convenios en la provincia de Toledo con 1.398 plazas.

En el caso de la escuela infantil de Valverde de Júcar cuenta con un total de 20 plazas y para su puesta en funcionamiento el Gobierno de Emiliano García-Page ha destinado más de 241.000 euros.