Dolores Redondo, primera confirmada para la 14ª edición del Festival de Las Casas Ahorcadas de Cuenca

Archivo - La escritora Dolores Redondo - GONZALO MARTÍN-FORTÚN - Archivo

CUENCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Dolores Redondo es la primera gran autora confirmada para la edición número 14 del Festival de Novela Negra de Las Casas Ahorcadas de 2027.

La escritora donostiarra estará en Cuenca el próximo 17 de febrero, el día de la jornada inaugural del festival, tal y como ha informado el club de lectura en un comunicado.

Dolores Redondo, ganadora del premio Planeta en 2016, saltó al estrellato literario gracias a la denominada Trilogía del Baztán por desarrollar sus historias en este valle navarro, regresa con un thriller psicológico en el que un célebre escritor se convierte en sospechoso de una serie de crímenes idénticos a los que describe en sus novelas.

Tras sufrir un colapso, comienza a actuar como uno de los detectives de su obra para investigar junto a su hija, la psicóloga forense Nash Elizondo, los delitos de los que le acusan. 'Todas las noches, todas las ciudades', es la tercera parte de la tetralogía de Los Valles Tranquilos, la nueva saga de una de las autoras en lengua española más leídas en todo el mundo.

Redondo estará en la apertura del Festival de las Casas Ahorcadas, que como es habitual alzará el telón con el pregón inaugural a cargo del último ganador del premio Torno Negro Masfarné, Pere Cervantes.