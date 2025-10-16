Dolz anuncia una partida de 200.000 euros para la eliminación de grafitis en Cuenca

CUENCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha anunciado este jueves que se llevará al próximo Pleno municipal una modificación presupuestaria por valor de 4,9 millones de euros para mejoras urbanas en la ciudad que incluirá una partida de 200.000 euros para la eliminación de grafitis.

Así lo ha indicado durante la recepción de 100 nuevos contenedores que se instalarán en distintos puntos de la ciudad con el objeto de sustituir los que hay actualmente de chapa y los que están deteriorados, así como ampliar su número en espacios concretos que lo necesitan. Una actuación que se produce tras la renovación total de los contenedores de las pedanías conquenses, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Dolz ha estado en este acto junto al concejal de Medio Ambiente, Alberto Castellano, y al jefe de Servicio de FCC en Cuenca, Ángel Fernández, exponiendo que se trata de contenedores de polietileno de alta intensidad, de 3.200 litros de capacidad, con pedal de apertura y palanca adaptada a personas con movilidad reducida, que se incluyen en el contrato con la concesionaria del servicio de Limpieza y que están cuantificados en 130.000 euros.

Con respecto a la citada modificación presupuestaria que irá a Pleno, Dolz ha añadido que en esos 4,9 millones de euros se incluyen partidas referidas "a la mejora de la accesibilidad y la conservación de la ciudad, más allá de los 1,2 millones de euros que ya están adjudicados para la continuidad del Plan de Mantenimiento Urbano", incluyendo la rehabilitación del Paseo de San Antonio, el arreglo de los accesos de Fuente del Oro, la mejora de Hurtado de Mendoza o la prolongación de la calle Eras del Tío Cañamón. En definitiva, "mejoras urbanas para la ciudad".