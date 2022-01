Dolz: "'Plan XCuenca' estará financiado íntegro por Ministerio y Junta, coste cero para ayuntamiento, sin especulación"

Recuerda la reunión del miércoles 26 antes del pleno y descarta someter a consulta pública el proyecto

CUENCA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha explicado en una rueda de prensa este jueves todos los detalles del 'Plan XCuenca' que se prevé en los terrenos de Adif en la ciudad, un plan y una reurbanización que tendrá "coste 0" para el Consistorio ya que todas las actuaciones serán financiadas "íntegramente" por el Ministerio de Transportes y por el Gobierno regional, dejando claro el primer edil "que no hay ningún tipo de especulación".

De esta forma, el alcalde ha querido dar respuesta a los comentarios que en las últimas semanas tanto ciudadanos como colectivos y asociaciones han vertido en redes sociales.

Así, Dolz ha asegurado que todas las construcciones que se van a llevar a cabo en la zona van a ser "para uso educativo, deportivo, de circulación o de aparcamiento".

"En ningún caso se va a construir vivienda, ni va a haber una especulación con los terrenos", ha proseguido el alcalde, quien además ha aseverado que "el único interés que tiene este regidor es transformar Cuenca, hacerla más habitable, y hacer una integración de los terrenos en la ciudad para eliminar esta brecha histórica, simple y llanamente".

Además, Dolz se ha mostrado "muy tranquilo" porque sabe que "no hay ningún tipo de especulación con estos terrenos, al contrario de lo que mucha gente está diciendo, porque lo único que se quiere es revertir esta brecha que presenta la ciudad".

APARCAMIENTOS Y VIALES

En un primer lugar, el primer edil conquense ha explicado que habrá dos zonas de aparcamiento para dar cabida a entorno 400 coches, que estarán a lo largo del Paseo San Antonio y en el último tramo de la calle Paseo Ferrocarril. Todas ellas serán zona blanca, en donde el usuario no tendrá que pagar nada por hacer uso de las mismas.

Entre medias, por donde actualmente están las vías del tren, se construirá un bulevar con dos calles en cada sentido de circulación con grandes aceras en medio y zonas verdes, que se irán comunicando con diferentes calles de la ciudad para agilizar el tránsito de coches a la par que se construirá una rotonda en la calle Orégano.

Más adelante, en la intersección con la Ronda Oeste en el tramo que va entre los juzgados y la rotonda del arado, también se tiene previsto construir una rotonda con el posible rebaje de la vía, una rotonda donde concluirá el bulevar que transcurrirá por los actuales terrenos y que conectará con una nueva carretera que vaya hacia el AVE y desde donde partiría la futura autovía Cuenca-Albacete.

También se prevé la construcción de una especie de plaza en frente de la estación de autobuses, en donde dos rotondas comunicarán las parte norte y sur de la ciudad.

NUEVAS INSTALACIONES

En el espacio que quedaría liberado entre los actuales muros de los terrenos y entre los viales y aparcamientos que se construyan, el Ayuntamiento tiene planteado llevar a cabo la construcción de más espacios para uso deportivo aprovechando la presencia del estadio Obispo Laplana en las inmediaciones, así como la rehabilitación de los actuales almacenes de Adif en desuso para convertirlos en espacios culturales.

Todo esto estará unido además a la rehabilitación del actual edificio de la estación convencional, que se convertirá en la sede de las asociaciones sociosanitarias de la capital.

Sobre las instalaciones deportivas que se prevén, en los planos que ha mostrado el alcalde se pueden ver pistas de tenis, de baloncesto, de pádel, etcétera, pero todo esto aún es provisional ya que antes se quiere hablar con las asociaciones deportivas de la capital para ver "qué nuevas infraestructuras deportivas son las que hacen de verdad falta en la ciudad".

CONSEJO SOCIAL Y CONSULTA PÚBLICA

Toda una serie de actuaciones que en parte ya están recogidas en un protocolo que el Ministerio de Transportes ha trasladado al Ayuntamiento de Cuenca y que ahora Darío Dolz se está encargando de trasladar a todos los colectivos de la ciudad, formen o no el Consejo Social de la capital, de cara a una reunión que se mantendrá el próximo miércoles 26 de enero por la tarde previo a la celebración del pleno municipal un día después.

Del mismo modo, el alcalde ha sido preguntado si contempla llevar a cabo la propuesta que este mismo jueves ha lanzado el Grupo Municipal de 'Cuenca, en Marcha!', que ha pedido al alcalde celebrar una consulta pública en la ciudad para que sean los ciudadanos quienes digan sí o no al 'Plan XCuenca'. Sobre esta cuestión Dolz ha asegurado que una consulta "no tendría motivo" porque este plan de movilidad afecta desde Tarancón hasta Requena.

"¿Qué hacemos? ¿Dejamos el tren entre Tarancón, que se oculte en la entrada a Cuenca, y que luego salga otra vez para proseguir hasta Requena?", se ha preguntado.

"¿Dónde hacemos la consulta y para quién la hacemos?", ha vuelto a preguntarse el alcalde, que ha asegurado que la consulta, en el caso de que se produjera, tendría que ser en todas las localidades afectadas.

"Tenemos que ser todos un poco más serios en esta cuestión, y no entiendo que antes Cuenca, en Marcha! me tachase de antidemocrático y ahora me vuelven a atacar pidiendo una consulta", ha subrayado Dolz, por lo que ha descartado la idea.

Todo un plan del que el regidor ha destacado "la bonanza de esta integración", en la que hay "una apuesta económica importante por parte del ministerio".

"Si se rechaza estas aportaciones y el 'Plan XCuenca', no van a existir dotaciones económicas, y estas actuaciones en los terrenos se verían totalmente impedidas ante la falta de dotación económica del ayuntamiento", ha asegurado Dolz.

Para concluir, el alcalde ha vuelto a repetir que no sabe "de dónde saca la gente lo de la especulación" porque, a su juicio, "todo van a ser beneficios para la ciudad", pidiendo a la gente que le ha acusado de ocultar información "que tenga más decencia", porque "toda la información que hay disponible en el ayuntamiento la están viendo todos los colectivos de la ciudad de cara al Consejo Social que se celebrará la próxima semana".

"Al Ayuntamiento de Cuenca no le va a costar ni un céntimo y los beneficios van a ser numerosos", ha cerrado Dolz.