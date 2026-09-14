Dos detenidos por cometer un robo con violencia consumado y otro en grado de tentativa en Albacete

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ALBACETE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron durante la tarde del pasado 29 de agosto a dos varones como presuntos autores de dos delitos de robo con violencia, uno de ellos en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar en el centro de la ciudad sobre las 09.30 horas, cuando una mujer se percató que un individuo, que se bajaba de un vehículo, comenzó a seguirla hasta darle alcance. Ante el miedo a que esta persona la asaltara, se refugió en un establecimiento comercial para solicitar ayuda, lo que frustró el posible robo, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Tras no conseguir su objetivo, a escasos metros del lugar este individuo abordó a otra mujer que usaba un andador. Para apoderarse de su bolso empleó la violencia, empujándola y provocando su caída al suelo. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió diversas lesiones y tuvo que ser atendida en el lugar por los servicios sanitarios de emergencia.

La colaboración de los testigos presenciales y de los comerciantes de los establecientes cercanos, facilitó que los investigadores detuvieran al autor de los hechos y al conductor del vehículo en el que huyeron. Estos dos individuos que residían fuera de Albacete, se habían desplazado temporalmente a esta ciudad donde se habían conocido.

El atestado fue remitido a la autoridad judicial competente, que decretó el inmediato ingreso en prisión del principal responsable de los hechos.