Las dos enmiendas a la totalidad de PP y Vox a los presupuestos de C-LM se debaten este jueves en las Cortes

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento Autonómico debate y vota este jueves, 13 de noviembre, las dos enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Castilla-La Mancha para 2026.

Será uno de los principales puntos que incluye el orden del día, que abordará también un debate de agricultura sobre la PAC y acogerá una comparecencia del Ejecutivo para hacer balance de la última campaña de incendios en la región.

La Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento Autonómico han celebrado este lunes una doble reunión presidida por Pablo Bellido para fijar el orden del día y convocar la sesión ordinaria para el próximo jueves día 13 a las 10.00 horas en su sede del Convento de San Gil de Toledo, tal y como ha informado el Parlamento regional en nota de prensa.

Los dos grupos de la oposición, Vox y PP, presentaron su enmienda a la totalidad durante el plazo que se cerró en la noche del pasado miércoles, de modo que ahora tendrán que ser debatidas y sometidas a voto.

De prosperar, el borrador de cuentas sería devuelto al Consejo de Gobierno.

De ser tumbadas al no contar con el respaldo de la mayoría de la Cámara, el Proyecto de Ley continuará su tramitación con un nuevo periodo de enmiendas, esta vez parciales, y la ronda habitual de comparecencias del Consejo de Gobierno en sede parlamentaria.

PAC E INCENDIOS

El orden del día del próximo Pleno incluye además otros dos puntos: uno antes de la ronda de votaciones, sobre la afección al sector primario de la región de la política agraria comunitaria (PAC), que acumula una proposición no de ley del Grupo Popular y una interpelación de Grupo Socialista sobre este mismo tema; y, más tarde, ya en la ronda de control al Gobierno, una comparecencia a petición propia de la Consejería de Desarrollo Sostenible para hacer informar sobre la última campaña de prevención y extinción de incendios forestales.

Por último, la oposición formulará tres preguntas orales al Consejo de Gobierno relacionadas con la acogida a menores, por parte de Vox; y sobre centros educativos y transportes en la comunidad, por parte del PP.