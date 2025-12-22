Dos heridos leves por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Hellín (Albacete)

Archivo - UVI - SESCAM - Archivo

ALBACETE 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de 63 años y un bombero de 24 años han resultado heridos leves por inhalación de humo tras un incendio registrado este lunes en una vivienda de la localidad albaceteña de Hellín.

El 112, según ha informado a Europa Press, ha recibido el aviso a las 10.12 horas desde la calle Periodista Antonio Andújar de la citada localidad.

Las personas afectadas han sido atendidas por la UVI y no han necesitado traslado a ningún centro sanitario. Hasta el lugar también se han desplazado la Policía Nacional y Local.