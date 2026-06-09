Dos heridos tras volcar un turismo que chocó con otros que estaban estacionados en la calle Orégano de Cuenca

Dos heridos tras volcar un turismo al chocar con varios turismos estacionados en la calle Orégano de Cuenca. - POLICÍA LOCAL

CUENCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas después de que un turismo volcara tras chocar con otros vehículos estacionados en la calle Orégano de Cuenca, tal y como informa la Policía Local a través de Instagram.

El suceso se produjo en la tarde del lunes, sobre las 20.30 horas, y en total se vieron implicados cuatro coches, incluido el causante del siniestro.

Como consecuencia del accidente, resultaron heridos el conductor y el pasajero del vehículo volcado, que fueron atendidos en el lugar por los servicios sanitarios.

Debido a la posición en la que quedó el coche, fue necesaria la intervención de Bomberos para proceder a darle la vuelta. Para asegurar la zona, fue necesaria la regulación del tráfico mientras se desarrollaba la intervención.