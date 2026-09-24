Dos personas heridas tras una reyerta en una calle de Talavera

Archivo - Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera - JCCM - Archivo

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un varón de 42 años y una mujer de 72, han resultado heridas tras ser agredidas con un arma blanca en la calle Marqués de Mirasol de Talavera de la Reina.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la agresión tuvo lugar a las 22.22 de este miércoles.

El varón, tras ser atendido por una UVI, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, al igual que la mujer, herida leve, que fue evacuada en una ambulancia de soporte vital. En el operativo también estuvo Policía Local y Nacional.