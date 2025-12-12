Down Toledo edita 4.000 ejemplares de su calendario solidario gracias al apoyo de la Diputación de Toledo

Presentación del calendario solidario de Down Toledo. - DIPUTACIÓN

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha acogido la presentación oficial del calendario solidario de la Asociación Down Toledo para el año 2026, un proyecto que ha contado un año más con la colaboración de la institución provincial.

El acto ha estado presidido por la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, junto al vicepresidente de Bienestar Social, Daniel Arias, y la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar, quienes han puesto en valor la importancia del apoyo institucional para garantizar la continuidad de los programas de atención y acompañamiento que desarrolla la Asociación.

"Que cada foto que veamos en el calendario solidario de Down Toledo para 2026 sea una foto de esperanza", ha dicho Cedillo, que ha querido agradecer a la Asociación su compromiso, así como a los chicos y chicas que han hecho posible este calendario y a los padres y a las familias "por esa labor inmensa que hacéis por visibilizar y dar luz a Down Toledo", confirmándoles que siempre van a encontrar un aliado en la Diputación de Toledo.

La presidenta se ha referido a la colaboración de la Diputación con la Asociación, como el que se desarrolla en la Residencia Social Asistida de acompañamiento hacía los usuarios y se ha referido al calendario para afirmar que en él "vemos personas con corazón".

El vicepresidente segundo de Bienestar Social, por su parte, ha dado las gracias a todos los presentes por acudir a esta presentación y se ha referido a la colaboración entre la Diputación y Down Toledo "con los programas que nos unen, que están funcionando muy bien y que vamos a mantener para el 2026".

Ha reiterado, igualmente, la mano tendida siempre de la Diputación para ayudar a las personas que más lo necesitan, pues "a través de formación, a través del empleo y a través de programas de autonomía personal, estamos ayudando a que tengan una inclusión real en todos los aspectos de su vida".

La presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar, ha agradecido a la Diputación su apoyo constante y muy concretamente con este calendario "que nos hace poder seguir en los programas que tenemos", y ha remarcado que "esto no es un aguinaldo que nos cae a final de año, pues con la venta de este calendario, que se puede adquirir por tan solo cinco euros, conseguimos hacerles la vida más fácil a nuestros niños y niñas, para darles visibilidad y que la inclusión sea nuestro lema y sea la de todos los toledanos y las toledanas".

UN CALENDARIO REIVINDICATIVO

Gracias a esta colaboración, se han editado 4.000 ejemplares del calendario, un recurso fundamental para el sostenimiento económico de Down Toledo, cuyos programas están dirigidos a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas con síndrome de Down y de sus familias.

La Asociación prevé recaudar alrededor de 15.000 euros con la venta de los calendarios, una cantidad clave para seguir impulsando sus proyectos educativos, formativos y de empleo.

En esta edición, las fotografías se han realizado en un enclave emblemático de la ciudad, la zona de la Barca de Pasaje, con el objetivo de visibilizar la defensa y el cuidado del río Tajo y la participación de 36 voluntarios.

En la sesión han participado los beneficiarios de la Asociación, desde edades tempranas hasta adultas, reflejando la convivencia diaria y el disfrute de este entorno natural. La sesión fotográfica ha sido posible gracias a la colaboración de Rebeca Arango, reportera gráfica del medio de comunicación ENCLM.es.

El calendario solidario de Down Toledo para 2026 cuenta con la participación de 36 voluntarios de la Asociación y puede adquirirse por un precio de 5 euros en la sede de Down Toledo, situada en la calle Río Yedra, 8, local 1; a través del correo electrónico administración@downtoledo.org o llamando al teléfono 925 23 41 11.

Cada calendario supone una aportación directa a los fines de la Asociación y una muestra de apoyo a la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Desde la Diputación se subraya el compromiso continuado de la Diputación de Toledo con Down Toledo, materializado a través de convenios de colaboración y el apoyo a programas escolares, de atención a adultos y de empleo con apoyo.

Entre estos destacan las prácticas en la lavandería de la Residencia San José o la puesta en marcha de la Food Truck de la Asociación, una iniciativa que combina formación, inserción laboral y generación de recursos propios.