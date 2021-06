La edil de Cs Albacete Maite García deja el partido antes de consumarse el pacto que da la Alcaldía a PSOE

Abandona del partido después de que los naranjas incumplieran el pacto interno por el que ella debería ocupar ahora un escaño en Diputación

ALBACETE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cs en el Ayuntamiento de Albacete Maite García ha anunciado que abandona el partido y el Grupo Municipal a pocas horas de tener que enfrentarse a la votación que, en virtud del pacto de inicio de legislatura, vendría a consumar el relevo en la Alcaldía en favor del socialista Emilio Sáez.

García, en una carta remitida a los medios, ha desgranado así su salida del partido en señal de protesta, considerando que los ideales de Cs "se han esfumado" y con el que ya no se siente identificada.

"Creamos un partido de la nada, sin medios ni estructuras, con mucho esfuerzo, aunque otras vendrían después con toda la logística en marcha", asegura en su carta, sin aclarar a quién se refiere.

Tras asegurar que no le mueven "intereses personales", argumenta "desilusión" por no poder confiar en los suyos ni en un partido "que no es capaz de cumplir con sus propios compromisos", en alusión al pacto de inicio de legislatura dentro del seno del partido por el cual esta edil tendría que pasar a ocupar un escaño en la Diputación provincial de Albacete.

"Quédense con el sillón, échenlo a suerte entre amigas o juéguenselo a las cartas, ya que es su manera de entender la política", ha aseverado. "Mis convicciones están por encima de todo y hasta hace unos meses convergían con el proyecto de Ciudadanos, pero en los últimos tiempos ya no me reconozco en este proyecto político en el que con tanta ilusión me embarqué hace casi ocho años