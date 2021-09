Edu Errea, Steven Munar y El Parri, protagonistas de los conciertos CR3 que acogerá Ciudad Real desde el próximo lunes

CIUDAD REAL, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real acoge este mes el minifestival CR3, ciclo de tres conciertos, del 13 al 27 de septiembre, organizado por la Concejalía de Cultura en colaboración con la librería y fábrica de ideas '2 Pájaros', con el sello personal del espacio radiofónico "Islas de Robinson" de Radio3 de Radio Nacional de España.

Los tres primeros protagonistas elegidos para los 'Conciertos para Robinsones' son el pamplonica Edu Errea, el anglo-mallorquín Steven Munar y el ciudadrealeño El Parri. Este ciclo inicial se celebrará en el patio central del Museo López-Villaseñor los lunes 13 (Edu Errea Band), 20 (El Parri) y 27 (Steven Munar & The Miracle Band) de este mes de septiembre.

Así lo han anunciado en rueda de prensa el director del programa 'Isla de Robinson' de Radio 3, Luis de Benito; Román Labrador, de la Librería Dos Pájaros y el concejal de Cultura, Nacho Sánchez Pascual, ha informado el Ayuntamiento ciudadrealeño en nota de prensa.

El concejal de Cultura, Nacho Sánchez, ha invitado a toda la ciudadanía a participar de esta actividad en el entorno del Museo López-Villaseñor, que tiene como objetivo continuar con la tradición instaurada en la concejalía de dar cabida a todo tipo de música. Las entradas son gratuitas y la invitación se podrá recoger, a partir de las 20.00 horas, el mismo día del concierto en la puerta del museo. No se hacen reservas y existe un aforo aproximado de 130 personas.

Luis de Benito ha incidido en la gran idea de poder disfrutar de conciertos sin artificios, en lo que realmente importante es la propia música en sí. Ha agradecido el trabajo realizado por la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Ciudad Real por fomentar este tipo de cultura, una apuesta valiente y en un día muy significativo, que son los lunes y que podrían "parecer días anodinos", pero que gracias a esta iniciativa Ciudad Real se sitúa como referente musical.

Continuar impulsando la agenda cultural en Ciudad Real y al mismo tiempo prestar apoyo a la música independiente, dos de los sectores más duramente sacudidos por la pandemia. Bajo estas premisas nacen los 'Conciertos para Robinsones-CR3' de Ciudad Real.

Una apuesta de la Concejalía de Cultura y 2 Pájaros por acercar la música pop de calidad a los ciudadanos a través de una serie de conciertos "de cercanía" diferenciados del concepto imperante en los grandes festivales de moda hasta hace dos años. El reto, aún vigente, de mantener el disfrute de la música en directo, alejada de grandes aglomeraciones, optando por artistas de enorme y contrastada calidad que, sin embargo, transitan al margen de los habituales -y más típicos- circuitos musicales de nuestro país.

Así, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real amplía su proyecto, consolidado desde hace años, de los 'Lunes Musicales', que de octubre a junio llena habitualmente el espacio musical de la ciudad.

CR3 llega a Ciudad Real con vocación de servicio público e intención de perdurar, abriendo nuevas puertas a nombres del más destacado y alternativo panorama nacional e internacional. Cuenta para ello con el sello de garantía del programa radiofónico 'Islas de Robinson' que con este proyecto viene a trasladar a los escenarios de Ciudad Real su labor y apuesta por la música desde hace más de dos décadas en la radio pública (Radio3).