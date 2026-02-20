Educación confirma la agresión a un docente del IES 'Julio Verne' de Bargas y la Inspección abre una investigación

IES Julio Verne de Bargas (Toledo) - JCCM

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha confirmado la agresión este jueves a un docente del IES Julio Verne de Bargas (Toledo). El servicio de inspección tiene abierta una investigación, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento de Amador Pastor.

Los hechos ocurrieron durante la celebración de unas jornadas de puertas abiertas en el IES Julio Verne de Bargas, a las que asistieron alumnos y alumnas del CEIP Santísimo Cristo de la Sala, y allí es donde se produjo la agresión de este docente del IES Julio Verne por parte de alumnado de ambos centros.

El servicio de inspección tiene abierta una investigación y la Consejería ha ofrecido al centro la Unidad de Atención al profesorado. Además, según estas mismas fuentes, desde el servicio de inspección se está actuando con máxima contundencia. También se va a aplicar el decreto de convivencia y las normas de organización del centro.

Desde el Ayuntamiento de Bargas han manifestado su "más firme y rotunda" condena ante los hechos "violentos" acaecidos en el IES Julio Verne, así como ante las agresiones sufridas por parte del alumnado y profesorado del centro.

"Estos acontecimientos resultan absolutamente inaceptables y no pueden consentirse bajo ningún concepto. La violencia, en cualquiera de sus formas, no tiene cabida en nuestra sociedad y, mucho menos, en el entorno educativo, que debe ser un espacio seguro, de respeto, convivencia y aprendizaje", añaden desde el Consistorio.

Desde este Ayuntamiento han trasladado todo su apoyo y solidaridad al alumnado y sus familias, así como al equipo docente y a la comunidad educativa del centro, reconociendo su labor diaria, su profesionalidad y su compromiso con la formación de nuestros jóvenes. "El respeto hacia nuestros iguales y a quienes desempeñan la tarea de educar es un pilar fundamental de cualquier sociedad que aspire al progreso y a la convivencia".

LA EDUCACIÓN NO SE LIMITA ÚNICAMENTE A LAS AULAS

"La educación no se limita únicamente a las aulas. La enseñanza de valores como el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo y la convivencia comienza en el seno de las familias. Es en el hogar donde se establecen las bases del comportamiento y del civismo que posteriormente se reflejan en todos los ámbitos de la vida, incluido el escolar". Por ello, hacen un llamamiento a la implicación activa de las familias en la formación integral de sus hijos e hijas.

Desde el Ayuntamiento de Bargas reiteran que este tipo de conductas no se pueden consentir y deben ser rechazadas de manera unánime por toda la sociedad. "Solo desde la colaboración entre familias, comunidad educativa e instituciones podremos garantizar un entorno seguro y respetuoso para nuestros jóvenes".

El Ayuntamiento de Bargas, asegura en el comunicado, continuará trabajando y colaborando con la comunidad educativa para promover los valores de convivencia, respeto y responsabilidad que deben presidir nuestra vida colectiva. Asimismo, agradecen la labor conciliadora, de protección y de servicio a la ciudadanía ofrecida por la Guardia Civil y la Policía Local, que se han personado en el centro.