La emisora toledana Onda Polígono arranca este miércoles nueva programación

Onda Polígono, "la radio libre y comunitaria de Toledo", inicia este miércoles, 1 de octubre, la nueva programación de la temporada 2025-2026, en la que se han incorporado un buen número de programas, tanto de producción propia como de otras radios y programas independientes.

Este año inicia la temporada con 31 programas, de los que 14 son de producción propia y 17 provenientes de otras emisoras comunitarias, o de programas independientes.

Programas culturales, musicales, de ciencia, de psicología, de deportes como la fórmula 1 o la NBA, de relatos y poesía, de hostelería y turismo, de cine clásico "toda una variedad de contenidos que han provocado que Onda Polígono entre esta temporada en una nueva órbita", informa la emisora en nota de prensa.

"La música sigue teniendo un peso importante en nuestra programación, sobre todo en las horas nocturnas, con especial atención al jazz, flamenco, blues y música neoclásica actual", han avanzado desde la emisora toledana.

En las mañanas se disfrutará de la música del recuerdo (de los años 60* a los 80) y en el horario de "tardenoche", se escuchará su "particular puzle" de programas que se puede consultar www.ondapoligono.org".

Además de la programación habitual en este inicio de temporada en octubre, habrá programas especiales: el 1 de octubre, de 19.00 a 20.00 horas; un programa especial de presentación de la temporada el 27 de octubre, de 12.00 a 13.00 horas y además, Ondas Cerebrales realiza un programa especial con motivo del Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido, que tendrá lugar el 26 de octubre.

El 29 de octubre, de 21.00 a 22.00 horas, uno sobre la Dana de Valencia, realizado por Radio Malva, sobre la recuperación anímica del pueblo valenciano tras la catástrofe sufrida hace justo un año.