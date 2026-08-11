La empresa que gestionará las tres escuelas infantiles de Toledo se conocerá la semana que viene

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TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La futura empresa que se ocupe de gestionar las tres escuelas infantiles de Toledo se conocerá a finales de la semana que viene después de que el Ayuntamiento haya decidido abrir un nuevo procedimiento a las tres empresas que optaron a la nueva licitación, y tras el rechazo del actual empresa --La Casita de Chocolate-- de asumir la gestión del curso de manera parcial.

El Ayuntamiento de Toledo va a aprobar este miércoles, 12 de agosto, en Junta de Gobierno local un nuevo procedimiento para adjudicar el servicio de escuelas infantiles.

Tal y como ha confirmado en declaraciones a Europa Press el concejal de Educación, Daniel Morcillo, se le ha ofrecido a La Casita de Chocolate una gestión parcial del servicio, pero ha sido rechazada.

En todo caso, el edil ha garantizado que se mantendrá la actual plantilla de las escuelas infantiles --trabajadoras y dirección--, así como la dinámica actual del curso y el servicio de cocina propia, condiciones indispensables en la subrogación del servicio y que tendrá que asumir la empresa que se ocupe del mismo.

Asimismo, el curso comenzará alrededor del 7 de septiembre, y los días previos se establecerá las entrevistas con los padres y el primer contacto con los alumnos.

El concejal de Educación ha defendido que la prioridad era garantizar el inicio de curso, a pesar de que la situación ideal hubiera sido adjudicar el servicio sin pasar por este proceso.

Además, ha garantizado que la nueva empresa asumirá la subida salarial que se pactó en su momento con las trabajadoras.

El Ayuntamiento de Toledo inició un nuevo proceso para licitar el servicio, que fue recurrido por La Casita de Chocolate ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, hecho que paralizó el procedimiento. Es por ello que este tribunal tendrá que emitir una decisión para decidir si esta licitación se ha realizado respetando las condiciones legales pertinentes.

POSTURA DE LA EMPRESA

En un comunicado a las familias, al que ha tenido acceso Europa Press, La Casita de Chocolate ha manifestado que su rechazo para asumir la gestión de las escuelas infantiles de manera parcial se debe a que esta opción no ofrecería estabilidad a las familias, pues podría producirse un cambio de empresa a mitad del curso.

Esta empresa ha explicado que estaría dispuesta a la gestión del curso completo, añadiendo que respetan la postura del Ayuntamiento al ofrecerles esta gestión parcial, en base a limitaciones jurídicas.

"Tenemos la responsabilidad de no asumir la fórmula que consideramos inadecuada y que no nos permitiría garantizar durante el curso las condiciones, el proyecto y la calidad del servicio que siempre hemos ofrecido", ha manifestado la empresa.

PSOE

De su lado, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, "ha forzado la salida de la empresa concesionaria de las escuelas infantiles municipales después de 15 años prestando este servicio y ha planteado un modelo de gestión temporal que resulta inasumible para garantizar la calidad y estabilidad de la atención educativa a los niños y niñas de 0 a 3 años".

En nota de prensa, Noelia la Cruz ha señalado que "mientras el alcalde continúa de viaje y sin preocupaciones, las familias y las trabajadoras de las tres escuelas infantiles municipales viven una situación de absoluta incertidumbre, a menos de un mes del inicio del curso escolar, y a la espera de que Carlos Velázquez quiera sentarse en el despacho para gestionar y dar una alternativa porque va tarde".