Entra en vigor la vuelta a la normalidad en visitas a las residencias de mayores en C-LM y se revisará el 15 de marzo

TOLEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de los centros residenciales de Castilla-La Mancha recuperan a partir de este viernes, 18 de febrero, la "normalidad" tanto en las salidas como en las visitas, tras la publicación de la resolución de la Consejería de Sanidad en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Esta eliminación de restricciones entra en vigor este viernes 18, tras decaer la resolución vigente que las limitaba a dos por semana, a fin de contener los contagios en estos espacios asistenciales. Tal como refleja el DOCM, y recoge Europa Press, estas medidas tendrán vigencia hasta el 15 de marzo.

Estas medidas serán revisadas mensualmente en función de la evolución de la situación epidemiológica general y la situación particular de las residencias de personas mayores.

Los nuevos ingresos, reingresos, traslados y estancias temporales, se mantendrán con normalidad y se recomienda la realización de prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) a las personas que ingresen o reingresen al centro.

En cuanto al personal de atención directa en centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, si la persona tiene sintomatología compatible con la enfermedad, llamará a su centro de trabajo y a su centro de salud, que llevarán a cabo el protocolo pertinente.

Si ha tenido contacto con algún residente con sintomatología o con PCR positiva, la autoridad sanitaria procederá en consecuencia; se recomienda que, durante 7 días, aquellas personas trabajadoras que retornen de permisos y vacaciones (por un periodo superior a 15 días) no estén en contacto con personas residentes no vacunadas.

Se recomienda que a las personas trabajadoras no vacunadas no se les asigne el cuidado de las personas residentes no vacunadas y, en su caso, a las que aún no hubieran completado la pauta de vacunación.

A las personas trabajadoras que rechacen la vacuna o que no hayan completado su vacunación, se les realizara control de temperatura diaria y pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) dos veces por semana, como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención en estas personas trabajadoras. Dichas pruebas se realizarán por el servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente o en el mismo centro residencial.

Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.