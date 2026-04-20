Las entradas de la Feria de Puertollano con Talavante, Emilio de Justo y Borja Jiménez, a la venta este martes

Presentación de la corrida de toros por la Feria de Puertollano. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 20 (EUROPA PRESS)

Las entradas para la corrida de toros de Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Borja Jiménez que tendrá lugar el 3 de mayo a las 18.00 horas con motivo de la Feria de Mayo de Puertollano (Ciudad Real) se pondrán a la venta este martes a partir de las 10.00 horas en la plataforma bacantix.es y en las taquillas del Auditorio Municipal con unos precios "muy atractivos" que oscilan entre los 30 y los 80 euros.

Según ha explicado este lunes en rueda de prensa Manuel Amador, empresario 'Toros Paltoreo', regresan a Puertollano las grandes corridas de toros tras lustros de ausencia en una apuesta "a lo grande" con los tres grandes espadas de escalafón del año pasado, "un cartel de lujo", dice, que además viene acompañado por una ganadería "de élite" como la de Luis Algarra Polera.

Tanto Amador como el concejal de Festejos, Juan Sebastián López Berdonces, han coincidido en que los toros regresan con un cartel "grandioso" a la ciudad industrial, y además lo hacen con precios "muy atractivos", por lo que esperan una gran entrada, ya que, además, les consta que se ha generado una "gran expectación" por este evento.

Se pondrán a la venta 5.203 entradas con precios en barrera de 80 euros a la sombra y 60 euros al sol; en contrabarrera de 70 y 50 euros respectivamente, en delantera a 60 y 45 euros, y en balconcillo a 55 y 45 euros.

Los precios de las filas uno a seis son de 45 y 35 euros, mientras que en filas de siete a doce las entradas son de 40 y 30 euros. La entrada de asiento de palco es de 40 euros. Jóvenes hasta 20 años, jubilados y desempleados, entre las filas siete y doce al sol, 30 euros, y 35 euros para personas con movilidad reducida.

El empresario también ha recordado que el sábado 2 de mayo a las 18.00 horas tendrá lugar la novillada sin picadores "Certamen Promesas de Nuestra Tierra", que será retransmitida por Castilla La Mancha Media, y con entrada general de 15 euros. En esta ocasión toreará la terna de Luis Expósito, Óscar Campos y Daniel García, con toros de Perales de Piedra Escrita.