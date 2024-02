Equipo Gobierno Albacete consolidará el Festival Antorchas dándole continuidad e integrarlo en las fiestas de San Juan

ALBACETE, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha iniciado los trámites para contratar una nueva edición del Festival Antorchas, con importantes novedades entre las que destaca que el contrato implicará también organizar la Gala del Memorial Alberto Cano y la verbena popular enmarcada en las fiestas de San Juan.

El presupuesto máximo para el Antorchas 2024 será de 206.611,57 más IVA para la edición de 2024, y similar cantidad cada año si se prorrogara la adjudicación, con un máximo de tres prórrogas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, ha informado de que la Junta de Gobierno Local ha iniciado el procedimiento para adjudicar la contratación artística y producción, con el objetivo de "consolidar el festival y dar coherencia a la programación festiva de San Juan, ya que todas las actividades se organizarán de forma conjunta.

Además, para dar más estabilidad al proyecto vamos a adjudicarlo por un período máximo de cuatro años, lo que sin duda abaratará las contrataciones y nos permitirá tener una perspectiva más global del futuro del Antorchas".

Según el pliego de prescripciones técnicas aprobado por el Ayuntamiento, la nueva edición del Antorchas Festival se desarrollará, al igual que en años anteriores, en el interior del Recinto Ferial, desde el 20 de junio, jueves noche, al domingo 24 de junio. Adicionalmente también se podrán realizar actividades externas al Recinto.

Como novedad, en el primer día del evento se desarrollará la final del Concurso de Música Moderna Memorial Alberto Cano. El Festival continuará con sesiones en la tarde del viernes 21 a la madrugada del 22 de junio, y durante todo el sábado 22 hasta la madrugada del 23, pudiendo añadirse alguna actividad durante todo ese día.

El cuarto día del evento se llevará a cabo durante todo el día 23 de junio a la madrugada del 24 de junio, con las actividades tradicionales y populares de la festividad del Patrón como son la hoguera de San Juan y verbena popular, con suministro a los asistentes de 5.000 raciones de paloma sanjuanera y de rollos de anís a cargo del adjudicatario.

Cada día de evento se desarrollará en horario aproximado de 12:00h a 2:00h, pudiéndose ampliar hasta las 5 horas de la madrugada la noche del viernes, sábado y domingo, para la actuación de los diferentes grupos de música del panorama artístico nacional e internacional además de la verbena. Se pondrá a disposición del público una oferta gastronómica desde las 20:00 horas hasta la 01:00 horas. Actuarán al menos dos grupos locales, propuestos por la promotora y con el visto bueno del Ayuntamiento.

Asumir la Gala Final del Memorial Alberto Cano implicará hacerse cargo de la producción técnica, entrega de premios y contratación del grupo invitado para dicho evento, que se llevará a cabo aprovechando las infraestructuras del Festival.

Por lo que respecta a la verbena popular, deberá contar con una orquesta en directo de entre las mejores en el panorama musical actual, según programación que tendrá que aprobar el Servicio de Cultura y Festejos del Ayuntamiento.

En cuanto a las actuaciones del Festival Antorchas propiamente dicho, serán al menos 14 grupos artísticos de reconocido prestigio nacional e internacional, entre los cuales el pliego propone algunos como Inmaculate Fools, Vetusta Morla, Amaral, La Casa Azul, Dorian, Rayden, Delaporte, Niña Polaca, Ciudad Jara, We Are Not DJ,s, Señor Aliaga, Jacobo Serra.

En cuanto a la oferta gastronómica, el pliego señala que debe incluirse a chefs de reconocido prestigio, que cuenten con Estrellas Michelin u otros reconocimientos a nivel nacional o internacional. Para el Espacio 1, en el Templete Food Market, debe haber un mínimo de 8 cocineros de reconocido prestigio internacional, como Chef Haladjian Zarmig de Catar, Juan Monteagudo (primera estrella Michelín de la ciudad de Albacete), Javier Sanz y Juan Sahuquillo, Miguel Angel Expósito, Fran Martínez y Carlos Maldonado.

Todos ellos participarán con una "tapa-ración "en uno de los arcos interiores del Recinto Ferial, y el resto de los arcos propuestos para su explotación se podrían ceder a la Asociación de Hostelería.

El Espacio 2 (Gastro-Experience) se desarrollará en la Plaza de Toros y deberá constar de dos shows con espectáculo y cena para 150 personas durante las noches del 21 y 22 de junio en el propio ruedo, mientras que los días 20 y 23 se podría ofrecer a la Asociación de Hostelería el espacio para desarrollar un espectáculo y cena, elaborada por cocineros de la ciudad. Igualmente, se deberá contar con al menos dos chefs representativos de la ciudad con ofertas gastronómicas que se adapten al espíritu del Festival.

Entre el equipamiento a aportar, destaca el suministro e instalación de dos escenarios homologados y cubiertos de aproximadamente 14 x 12 metros, equipos de sonido, instalación eléctrica, cátering y vallas antipánico. Otros aspectos contemplados en el pliego se refieren a promoción y publicidad, personal, taquillas y otras actividades necesarias para la organización del Festival.

De cara a las ediciones siguientes del Antorchas Festival, será necesario que el adjudicatario presente en la primera quincena del mes de octubre la propuesta de contratación de artistas del primer nivel nacional e internacional similar o equivalentes en su caché a los que se recogen en el pliego, así como la propuesta gastronómica, debiendo estar la conformidad de la prórroga antes del 30 de octubre de cada año. El contrato no se prorrogará si la oferta no es acorde al nivel de calidad y espíritu de anteriores ediciones del Festival.

En el plazo de tres meses desde la finalización del Festival, el Ayuntamiento deberá recibir una memoria final del desarrollo del mismo, que servirá de base para la evaluación del servicio prestado, y para la toma de decisiones de cara a sucesivas ediciones,