El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca propondrá nombrar Hijo Adoptivo a José Luis Muñoz Ramírez.

CUENCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca propondrá nombrar Hijo Adoptivo de Cuenca al periodista y escritor José Luis Muñoz Ramírez en el Pleno municipal de noviembre, que tendrá lugar el lunes día 24 de este mes. José Luis Muñoz, además de periodista y escritor, es editor y gestor cultural.

Nacido en Tetuán (Marruecos), reside en Cuenca desde hace más de 60 años. Sus comienzos como periodista fueron en El Faro de Ceuta y Radio Ceuta, entrando a trabajar en 1965 en Diario de Cuenca hasta 1984. En este tiempo trabajó también en las revistas El Banzo y Olcades, y fue corresponsal de Europa Press, El País y TVE, además de que fue jefe de Prensa del Museo de Arte Abstracto Español, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Ha publicado numerosos artículos en periódicos y revistas, y colaborado durante largo tiempo con Radio Nacional de España. Entró en el Ayuntamiento de Cuenca en 1989 en el servicio de Publicaciones y posteriormente en Educación, Cultura y Festejos.

En 1994 fue nombrado director del Teatro Auditorio y en 2001 de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, participando en la puesta en marcha del Centro Cultural Aguirre. Además, en 1971 participó en la fundación del Cine Club Chaplin, en 1992 fue elegido miembro de la Real Academia Conquense de Artes y Letras (Racal).