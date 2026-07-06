Equipo Gobierno talaverano condena vandalización de mural LGTBI y colaborará con Policía para identificar a responsables

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha condenado la tercera vandalización durante el mes del Orgullo del mural con la bandera arcoíris en el barrio de San Antonio-Puente Romano.

García-Barroso ha calificado los hechos de "lamentables" y ha defendido que en un Estado de Derecho deben prevalecer los principios de igualdad, libertad y respeto a los derechos de todas las personas.

El portavoz ha condenado cualquier acto de intolerancia, asegurando que el Ayuntamiento colaborará con la Policía Local para tratar de identificar a los responsables y evitar que este tipo de acciones vuelvan a repetirse.