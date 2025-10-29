Equipo de Gobierno toledano destaca "el impulso" a la participación para un consenso político y social entorno a POM

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha destacado hoy el impulso que se le está dando a la participación para obtener el mayor consenso posible, tanto político y social, sobre el proyecto del Plan de Ordenación Municipal.

Así lo ha indicado tras la reunión mantenida en la tarde de ayer con los grupos políticos y técnicos municipales, con la empresa adjudicataria de los trabajos de asistencia técnica para la elaboración del proyecto del POM Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L., para avanzar en el desarrollo de este proyecto de ciudad "que debe unirnos a todos".

"Queremos que sea un documento participado, fruto del diálogo y el consenso porque es un proyecto necesario desde hace años, y estamos trabajando desde el principio con ese espíritu de unidad y colaboración", ha manifestado.

En este sentido, el portavoz ha indicado que el equipo redactor expuso en la reunión los avances realizados y se acordó mantener nuevos encuentros en próximas fechas para seguir impulsando "este instrumento fundamental de planificación urbana y desarrollo sostenible para Toledo".

ASUNTOS APROBADOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Declaraciones del portavoz municipal en la rueda de prensa donde ha dado a conocer los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles entre los que se ha aprobado la adjudicación del contrato para la ejecución de los trabajos de mantenimiento extraordinario de parques y paseos municipales para paliar los daños causados por la crecida del Río Tajo a la empresa Grupo Raga por un importe de 120.987,90 euros y una duración del contrato de 45 días.

En cuanto al área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha adjudicado el contrato para la instalación de la pista de hielo en el parque de Sisebuto en el periodo de navidades 2025-2026 y posible prórroga del 2027-2028, a la empresa Carpas Madrid SL por un importe de 14.100 euros y una duración del contrato del 22 de noviembre al 15 de enero de 2026.

También se adjudica el contrato para la ejecución de los trabajos consistentes en la realización de un concierto a cargo de la orquesta Vulkano la noche del 31 de diciembre por un importe de 21.780 euros, y se autoriza el inicio del expediente para la ejecución de un concierto musical denominado 'Dial, únicos en Navidad' el día 10 de diciembre de 2025, por un importe de 32.670 euros.

Además, se acepta el acuerdo de clasificación de ofertas para la adjudicación de un vehículo tipo camión autobomba usado y amortizado por causar baja en la flota del ayuntamiento de Toledo, siendo la oferta más ventajosa para el Ayuntamiento la presentada por el Ayuntamiento de Guadamur por un importe de 5.001 euros sin IVA.

En el área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se aprueba la solicitud de licencia para la instalación de tres lonas publicitarias en la calle Trinidad, en la calle Arco de Palacio y en la fachada del Arzobispado y la ampliación del plazo de ejecución de las obras comprendidas en el proyecto técnico de rehabilitación estructural de la cubierta del palacio de Congresos El Greco, por dos meses más.

En cuanto al área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior se acepta la prórroga del contrato relativo a la gestión y explotación del servicio público del estacionamiento regulado de vehículos (ORA) y la retirada de vehículos de la vía pública (Grúa) en la ciudad de Toledo, por doce meses más.

Se declara desierto, por falta de licitadores, la contratación del suministro de tres vehículos patrulla para la policía local, mediante arrendamiento sin opción a compra y se aprueba el convenio de colaboración con el IES 'Ribera del Tajo' para la realización de prácticas de Formación Profesional.

Por último, en cuanto a instancias varias se aprueba la solicitud para la celebración de las fiestas del poblado obrero y fábrica de armas del 31 de octubre al 2 de noviembre.