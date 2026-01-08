El ERE de Avatel Telecom prevé 71 despidos en Castilla-La Mancha

Archivo - Logo de Avatel - AVATEL - Archivo

CUENCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de procedimiento de despido colectivo (ERE) presentada este miércoles por la compañía de telecomunicaciones Avatel Telecom prevé un total de 71 despidos en Castilla-La Mancha, según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales.

En concreto, la propuesta que se ha remitido a la representación de los trabajadores supondría la supresión de 29 puestos de trabajo en tres establecimientos de Avatel en Albacete, 10 en tres tiendas de Ciudad Real, 25 repartidas en cuatro locales de Toledo y siete en Cuenca, lo que en este último caso supondría el cierre del centro de trabajo.

En un comunicado, la sección de Comisiones Obreras en la compañía ha manifestado su "frontal y absoluto" rechazo a este ERE porque consideran que esta decisión "es injustificada, inoportuna e inaceptable, más aún cuando se produce en pleno proceso de negociación del nuevo convenio colectivo, lo que supone una clara falta de respeto a la plantilla y a la negociación colectiva".

"Además, no podemos obviar que este nuevo ERE llega tan solo dos años después del último expediente, que ya tuvo un impacto muy negativo en el empleo y en las condiciones laborales".

En los próximos días se constituirá la comisión negociadora, en la que frece el sindicato analizarán en profundidad la documentación que presente la empresa, pero CCOO ya ha adelantado que utilizará todas las herramientas sindicales y legales a su alcance "para oponerse a este ERE y defender el empleo y los derechos de la plantilla de Avatel".

El volumen de plantilla de los centros afectados en todo el país es de 1.195 personas.