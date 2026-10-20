Escrivá señala a la digitalización y la ciberseguridad como retos de las cooperativas de crédito

El Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante la 12ª edición del Día de la Educación Financiera, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Esta edición se celebra bajo el lema ‘Ahorra. Invierte. Avanz - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID/TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Banco de España, José Luis Escrivá, ha señalado que las cooperativas de crédito en España afrontan diversos retos, como la digitalización, el impacto de la inteligencia artificial (IA) o la ciberseguridad.

En una conferencia impartida este martes en la Universidad de Castilla-La Mancha, Escrivá ha señalado como retos las implicaciones estratégicas de la digitalización y la IA en los modelos de negocio, así como explotar la inversión en plataformas comunes.

También ha considerado que para estas entidades es un reto la adaptación de la gobernanza, del control interno y de la gestión de los riesgos financieros y no financieros a un "entorno exigente y cambiante". En especial, ha señalado a los riesgos tecnológicos y de ciberseguridad asociados a los modelos frontera de IA y la computación poscuántica.

Ante estos retos, Escrivá ha afirmado que las entidades necesitan ganar escala y realizar "inversiones relevantes".

Según los datos de Banco de España, al cierre de 2025 existían en España 60 cooperativas de crédito, con una red de 4.218 oficinas, 19.399 empleados y 230.935 millones en activos totales.

Además, aunque el peso respecto al total del sistema bancario solo es del 7,3% respecto de los activos, su peso se eleva al 9,1% del crédito o el 10,2% de los depósitos. Las cooperativas son dueñas del 24,6% de toda la red de oficinas, así como del 33,7% del crédito al sector agrario.

Aunque estas entidades tienen menos peso en zonas urbanas, en la España rural o menos poblada su cuota de crédito excede el 20%. Es el caso de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja o Murcia.

Además, el gobernador ha explicado que las cooperativas ha ganado cuota de mercado en la última década porque su crédito ha crecido mucho más que el del resto de entidades, que ha reducido la financiación a pymes y autónomos. Y pese a que han hecho crecer su red de oficinas (a diferencia del resto de entidades) han logrado reducir su eficiencia casi en la misma proporción.

VIGENCIA DEL MODELO COOPERATIVO

En este seminario también ha participado el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, que ha destacado la plena vigencia del modelo cooperativo como instrumento para generar desarrollo económico y social, vertebrar el territorio y afrontar retos como la exclusión financiera, la transformación tecnológica o la generación de oportunidades profesionales para los jóvenes.

Durante su intervención, y según informa la entidad, Martín López ha relatado los hechos históricos fundamentales y la evolución experimentada por la entidad desde su nacimiento, en 1965, hasta convertirse en "una realidad financiera líder de dimensión nacional, manteniendo intactos sus principios de cercanía, atención personalizada y compromiso con las personas y el territorio".

El responsable de la gestión de Eurocaja Rural ha subrayado que, si bien su vocación es la de una banca adaptada a todos los sectores de la economía, es muy relevante su apoyo a la banca minorista: familias, pymes y autónomos, colectivos que concentran el 88% de su inversión crediticia. A cierre de agosto, el stock de inversión crediticia alcanzaba los 7.499 millones de euros, de los que más del 50% responde a criterios sociales y medioambientales.

Esta evolución también se refleja en los principales indicadores de la entidad. Principalmente ha destacado que, en el último ejercicio cerrado, la entidad alcanzó un balance de 11.690 millones de euros, mientras que su beneficio después de impuestos había evolucionado hasta la cifra récord de 122 millones de euros.

Su crecimiento mantiene un marcado compromiso con el medio rural, pues el 30% de sus oficinas se encuentra en municipios de menos de 2.000 habitantes y más de la mitad de su red, en localidades de menos de 5.000.

LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO, AGENTES FUNDAMENTALES

Mientras, el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha reivindicado el papel de las cooperativas de crédito como agentes fundamentales para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha, destacando su capacidad para impulsar la economía real, generar oportunidades y contribuir a la vertebración del territorio.

Durante su intervención, informa la entidad, Palacios ha defendido la singularidad de un modelo financiero que sitúa el progreso de las personas y del territorio en el centro de su actividad.

"Nuestro firme compromiso es desarrollarnos conjuntamente con nuestro territorio", ha señalado, recordando que esta filosofía ha guiado la evolución de Globalcaja desde su constitución, fruto de la integración de cinco cajas rurales de Castilla-La Mancha.

Actualmente, Globalcaja cuenta con un volumen de negocio de 15.000 millones de euros, más de 1.150 millones de recursos propios y una red de alrededor de 300 oficinas, atendidas por más de un millar de profesionales.

UNA BANCA QUE INVIERTE EN LA ECONOMÍA DE SU TERRITORIO

Uno de los principales mensajes de Palacios ha sido el compromiso de Globalcaja con la financiación de la economía real, destinando los recursos captados a actividades y proyectos que generan riqueza y empleo en su entorno.

Esta estrategia ha permitido acompañar la transformación del tejido productivo regional, desde la modernización del sector agrario y de las cooperativas agroalimentarias hasta el desarrollo de nuevas actividades vinculadas a la aeronáutica, las energías renovables, la logística o la promoción de vivienda.

El director general ha destacado que Globalcaja ha multiplicado su inversión crediticia por encima del crecimiento de la economía regional, cuyo PIB ha aumentado un 50% en términos nominales y un 15 % en términos reales desde la integración que dio origen a la entidad.

Una evolución que ha permitido ganar cuota de mercado gracias a un modelo basado en la cercanía, la flexibilidad y el conocimiento directo de los proyectos empresariales.

INNOVACIÓN SIN PERDER LA CERCANÍA

Al abordar el futuro de las cooperativas de crédito, Palacios ha defendido la necesidad de afrontar una profunda transformación tecnológica sin renunciar a los valores que definen su identidad.