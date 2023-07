Escudero asume la Delegación de la Junta en Guadalajara con la sostenibilidad como "clave" transversal de sus políticas

García-Page confía en que tras las elecciones generales de 23 de julio se conforme "un nuevo espacio público de grandes consensos"



GUADALAJARA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

José Luis Escudero ha prometido, este miércoles, el cargo como delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Macha en Guadalajara, en un acto en el que se ha comprometido a trabajar con "lealtad y compromiso" por las gentes de Guadalajara y siempre con la "clave" de la "sostenibilidad" como elemento transversal en todas las políticas que se lleven a cabo en la provincia.

Con la presencia en el acto del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano Gracía-Page; el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y de tres consejeras del nuevo Gobierno de la región, entre otros --la alcaldesa, Ana Guarinos, estaba invitada pero no no ha acudido--, el nuevo delegado de la Junta, nervioso, emocionado y agradecido, coge el testigo a Eusebio Robles, insistiendo, en sus primeras palabras, en que la emergencia climática debe ser "el eje vertebrador y guía" de todas las políticas porque "el negacionismo pone a toda la sociedad en peligro".

Ante este hecho, el que fuera hasta hace apenas unos días consejero de Desarrollo Sostenible ha asegurado que él no estará de "perfil" ante esta prioridad sino que la sostenibilidad va a ser una obligación en pro de la salud. "Me voy a empeñar como delegado en la que la sostenibilidad sea la guía", ha subrayado.

Encontrándose más cerca de casa, ya que Azuqueca de Henares (Guadalajara) es la tierra de José Luis Escudero, y con la presencia también de alcaldes de la provincia, sus padres, su hija y representantes de la sociedad civil, militar, eclesial, empresarial y sindical, Escudero ha querido tener especiales palabras de agradecimiento para su predecesor y amigo, que "se ha dejado la piel" por la provincia "dejando el listón muy alto".

Motivado e ilusionado, ha agradecido especialmente al presidente de la región haberle dado esta nueva oportunidad y que haya confiado en él. "Es un inmenso honor y una maravillosa oportunidad haberte acompañado en el Gobierno de la región, un agradecimiento que ha hecho extensible al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, "compañero de política y de vida --ha dicho--". "Me llevo la mochila llena de todo", ha trasladado.

Una toma de posesión en la que, hablando desde el corazón, Escudero se ha marcado seguir trabajando por retos y desafíos como la necesidad de "consolidar" el proyecto del hospital y "emplearse a fondo" en la remodelación de la parte antigua del mismo; en Educación, "apuntalar" el proyecto del campus universitario y reforzar las escuelas rurales, y en el área de Bienestar Social su prioridad será trabajar para mejorar la vida de los colectivos más vulnerables.

Todo ello, desde la perspectiva transversal de la igualdad y teniendo siempre presente que la "violencia machista avergüenza a todos". No ha querido dejar pasar la importancia que en su nueva responsabilidad va a jugar el reto demográfico y el apoyo a la ganadería y la agricultura, con una referencia especial al sector apícola como "seña de identidad de la provincia", ha abundado.

En materia de fomento se ha referido a la necesidad de "consolidar" el transporte a demanda, tan necesario para "coser" las zonas rurales, y también la defensa del agua, en cuya lucha se ha dado un paso histórico pero para cambiar las reglas del trasvase, pero convencido de que hay que seguir creciendo en una Guadalajara que ya es una "locomotora económica".

Escudero se ha comprometido a trabajar "duro" desde la entrega y la cercanía, con la plena convicción de prestar un servicio público que atienda a todos sin sectarismos, mostrándose a disposición de quienes le necesiten, y asegurando que seguirá "dejándose la vida" por esta provincia y por esta región para "hacer un mundo más habitable". "Para lograrlo cuento con todos", ha señalado, refiriéndose a entidades, asociaciones, empresas, organizaciones.

Por último, se ha comprometido a que en este camino no habrá diferenciación por su parte entre la dedicación prestada a una ciudad que a una pedanía, ni a una empresa grande que a una pequeña. Un compromiso que afronta con "lealtad" a García-Page y a la gente de su tierra. "Os espero en este viaje y me gustaría que me acompañáseis", ha concluido.

De su lado, Emiliano García-Page, ha elogiado a José Luis Escudero, al que ha definido como una "buena persona". "Me he convencido finalmente de que quien tiene una buena concepción en la vida, quien tiene un firme propósito y se plantea cada día a quién puedo ayudar, es digno de confianza para un cargo", ha afirmado en esta línea el presidente autonómico.

Además, García-Page ha puesto en valor la capacidad de gestión del nuevo delegado, planteando que asume su nueva función "pudiendo haber continuado como consejero perfectamente porque no tiene ninguna tacha".

"Nunca me he sentido tan seguro con una emergencia como cuando quién me llamaba era José Luis", ha agregado el presidente castellanomanchego, haciendo referencia a su etapa al frente de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Por otra parte, ha puesto en valor la importancia del nuevo cargo de Escudero, señalando los retos y oportunidades de la Provincia de Guadalajara, en la que, ha advertido, "hay que estar muy atento a los cambios".

En este sentido, ha subrayado la llegada de "muy importantes inversiones", destacando el proyecto de establecimiento de "la gran sede del cine español".

Asimismo, ha indicado la importancia de las futuras infraestructuras e inversiones públicas tanto a nivel provincial como en la capital Guadalajara, tales como el nuevo hospital que permitirá "multiplicar casi por cuatro la dimensión hospitalaria de la provincia", o el proyecto de "gran campus" de la Universidad de Alcalá.

Una intervención en la que también se ha anunciado que la próxima semana se propondrá al delegado saliente de la Junta de Castilla-La Mancha, Eusebio Robles, como viceconsejero de Administración Local.

LLAMAMIENTO AL CONSENSO

El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado su intervención para reivindicar que tras las elecciones generales de 23 de julio se conforme "un nuevo espacio público de grandes consensos".

Asimismo, ha señalado que "hoy en España solo hay dos grandes formaciones que pueden vincular voluntades muy mayoritarias, y, por tanto, tienen un plus de responsabilidad que no tiene cualquier otra formación".

El dirigente socialista ha planteado que la ciudadanía espera que estas dos formaciones pacten, negocien y desarrollen "lo que todos los españoles tienen claro que es el interés general".

"Sería interesante que en la próxima legislatura que se abrirá a partir del 24 de julio alumbre un escenario de mayor entendimiento, donde se sienta reconocido el 85, el 90% de la población", ha indicado García-Page, quien ha abundado en que "la tónica general desde el año '78" ha sido "que muy pocas organizaciones han podido concentrar un altísimo grado de representación". "Eso significa, fundamentalmente, estabilidad", ha añadido.

Para el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, el escenario de confrontación debe dar paso a un escenario en el que los representantes públicos primen la "estabilidad del modelo", para lo que es necesario que "en la próxima legislatura lo que impere en el Congreso de los Diputados sea la visión general de España".

Frente a esto, ha criticado a las formaciones políticas surgidas "tras la crisis financiera de 2007" y que querían "hacer una revisión por completo del modelo", de las que ha asegurado que, "están en retroceso, por no decir en franca desaparición".