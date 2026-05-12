El Español C-LM sopla veinte velas encumbrando a Marañón, Eugenia Silva, Canogar y Ana Céspedes con sus Premios Gigantes

Premios Gigantes El Español C-LM, celebrados en Toledo - JUNTA C-LM / DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Español C-LM cabecera heredera de lo que hace 20 años fue la semilla de El Digital de Castilla-La Mancha, ha celebrado por todo lo alto sus dos décadas de recorrido que le convierten en el medio digital decano de Toledo, una cita que ha servido para que brillaran con luz propia Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, Eugenia Silva, Rafael Canogar y Ana Céspedes, distinguidos con los primeros Premios Gigantes que otorga el medio.

Galardones que en las categorías de Promoción y Legado Cultural, Proyección Internacional y Moda, Arte y Compromiso Democrático y Ciencia Investigación y Solidaridad han servido para destacar las trayectorias de cuatro ilustres castellanomanchegos durante el evento, que arrancaba de manera magistral con la voz de la soprano Sandra Redondo, con el maestro Juan José Montero al piano.

El director y presidente ejecutivo de El Español, Pedro J. Ramírez, abría el acto tras la presentación de la periodista Mariló Leal, y lo ha hecho comenzando por hablar bien del periodismo que él, junto a Esther Esteban, César García, Alberto Morlanes y el resto del equipo llevan haciendo durante varios años. "Ha sido un feliz matrimonio".

Tras el "mérito fundacional" de los toledanos que impulsaron el proyecto, Ramírez ha considerado que cumplir 20 años merecía en esta ocasión una "muestra de agradecimiento" con este formato de entrega de premios.

"Este periódico solo tiene el peso que le dan sus lectores. El Español hoy es líder por los castellanomanchegos, para los castellanomanchegos y gracias a los castellanomanchegos", ha exhortado desde la tribuna de oradores.

Antes de terminar, se ha querido comprometer a entregar sus Premios Gigantes a partir de ahora y en las próximas primaveras que están por venir.

"PERIODISMO LIBRE E INDEPENDIENTE"

Esther Esteban cogía el testigo desde el escenario del Teatro de Rojas de Toledo para agradecer la asistencia que ha dejado pequeña la platea.

Ha sido ella la encargada de dar paso a los cuatro homenajeados en este aniversario. "Veinte años intentando cumplir el compromiso que adquirimos desde el primer número, el de estar al servicio de nuestros lectores. Y eso sigue siendo nuestra razón de ser".

Recuerda que fue el primer medio nativo digital que surgía en Castilla-La Mancha, una aventura que se desarrolló "paso a paso y cometiendo errores" pero siempre haciendo un periodismo "libre en independiente".

"Me siento muy orgullosa de mi tierra. Allá por donde voy, todo el mundo sabe cuáles son mis orígenes. Nuestros únicos jefes son nuestros lectores", ha aseverado.

GARCÍA-PAGE LOA Y REIVINDICA

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha sido el encargado de cerrar el acto, y lo ha hecho ensalzando la labor de los profesionales de El Español de Castilla-La Mancha, pero también en tono reivindicativo.

"No hay derecho a que los intereses de una minoría hagan que mucha gente se tenga que plantear que es España. Yo no estoy dispuesto a planteármelo, y menos aún todos los días", ha dicho.

Más allá, se ha mostrado "dispuesto" a un acuerdo para "defender con orgullo y sin complejos lo que ya defiende El Español". "Y lo que, confío, defiende la inmensa mayoría del pueblo".

VELÁZQUEZ EXHIBE EL MÚSCULO DEL ROJAS

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha considerado "muy acertado" que estos galardones se entregaran en el Rojas, algo que ha agradecido expresamente a los responsables de un acto de "tanta relevancia".

Se ha dirigido a los premiados, "ejemplos" en todas sus áreas y "verdaderos referentes" para la ciudad y para la Comunidad Autónoma.

"Gracias por esta primera gala. Ya sabemos que será la primera. Espero que pueda ser de nuevo en la ciudad de Toledo", ha rematado.

LOS PREMIADOS, ENTREGADOS

Uno por uno y empezando por Gregorio Marañón, los cuatro homenajeados han ido pasando por el escenario a recoger su estatuilla. Marañón, "desbordado por las circunstancias", se ha mostrado conmovido por las palabras que le han precedido.

Eugenia Silva, "muy sensible" desde el escenario, ha dicho que aprendió a ver el mundo desde Toledo, donde vivió hasta los 16. Tras repasar los paseos que daba de niña, ha admitido no ser consciente de la belleza que siempre le ha rodeado. "Solo viajando fuera entendí el privilegio inmenso de ser de Toledo".

Rafael Canogar, de otro lado, ha dicho al recoger el premio que la libertad es "compromiso" desde su obra de mediados de siglo pasado, buscando un "deseo por una sociedad libre" que, ante las circunstancias políticas, le obligó a asumir un cambio "para dar respuesta a nuevas demandas y sensibilidades".

De su parte, Ana Céspedes ha hecho en su discurso un alegato por la ciencia, reivindicado "una ciencia con propósito" y apelando a la necesidad de seguir investigando.