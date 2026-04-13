Especialistas de C-LM y Madrid analizan el 29 de abril en Guadalajara los últimos avances del cáncer de pulmón avanzado

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GUADALAJARA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Guadalajara va a acoger el próximo 29 de abril una nueva edición de la Reunión de Avances en el Manejo del Cáncer de Pulmón, que organiza el servicio de Oncología Médica del centro en colaboración del servicio de Neumología.

Esta jornada, que cumple su cuarta edición, es de carácter intercomunitario y multidisciplinar y reunirá a especialistas de centros sanitarios de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid para analizar los últimos avances en cuanto al abordaje clínico y terapéutico del cáncer de pulmón avanzado, así como propiciar el debate entre expertos.

La cita está coordinada por el jefe de Oncología Médica del Hospital de Guadalajara, Javier Cassinello, y por el oncólogo médico Luis Enrique Chara.

Según informa el Gobierno regional, la reunión se dirige a especialistas en Oncología Médica, Neumología, Medicina Interna y otras especialidades implicadas en el tratamiento a pacientes con cáncer de pulmón.

Incorpora también a especialistas de los servicios de Radiofísica y Oncología Radioterápica, las últimas especialidades en sumarse a la cartera de servicios del Hospital de Guadalajara, así como a residentes y a estudiantes universitarios de Medicina de los últimos cursos.

Se estructura en dos mesas en las que participarán prestigiosos especialistas en Oncología Médica, Neumología y Cirugía Torácica de diferentes hospitales de Madrid y Castilla- La Mancha.

En la primera mesa se hablará de diagnóstico, estadios tempranos y enfermedad localmente avanzada, abordando los avances en el diagnóstico clínico y en el manejo quirúrgico del cáncer de pulmón y los avances en adyuvancia y neoadyuvancia, así como en el manejo de la enfermedad localmente avanzada irresecable.

Una segunda mesa se orienta a la enfermedad avanzada, carcinoma microcítico y mesotelioma, finalizando la Reunión con la clausura y conclusiones por parte del doctor Luis Chara.

Los organizadores animan a la participación de todo profesional interesado en el manejo de esta enfermedad "tan frecuente y compleja, siendo uno de los cánceres con mayor prevalencia y principal causa de muerte por cáncer en España y en el mundo".

La reunión se celebrará el 29 de abril de 10.00 a 13.00 horas en la sala de reuniones (zona de suministros y contratación) de la planta -1 del edificio nuevo del hospital y es de acceso libre hasta completar aforo.

El doctor Cassinello destaca la importancia de este encuentro que facilita la actualización de conocimientos entre especialistas de distintos ámbitos, "favoreciendo el enfoque multidisciplinar en la atención a pacientes con esta enfermedad, siempre con el objetivo de la mejora continua en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer".