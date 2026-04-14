Espectáculo, emoción y viaje al pasado, claves del "éxito" que lleva a Puy du Fou a ganar el sobresaliente de su público

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Espectáculos en vivo, emociones "reales" y el poder conocer el pasado son las razones que han llevado al "éxito" a Puy du Fou España, según ha afirmado el CEO de la compañía en el país, Olivier Strebelle, que se congratula de que los visitantes valoren el parque con un 9 sobre 10.

En una entrevista concedida a Europa Press, Strebelle ha destacado que tras cinco años de vida en Toledo, el parque tiene "una dinámica muy fuerte" en España, por lo que ha recordado los 1,7 millones de visitantes atesorados en 2025 y el objetivo de llegar a más de 1,9 millones este año.

Así, entre las razones del "éxito" que atribuye a Puy du Fou España su CEO ha destacado, en primer lugar, los espectáculos en vivo. "Somos los únicos probablemente en el mundo en proponer un parque de espectáculos en vivo y creo que esa es la primera razón de nuestro éxito".

"La gente quiere vivir emociones en vivo con su familia, con sus amigos y fuera de las pantallas. Y es eso lo que exactamente proponemos aquí en Puy du Fou España: Vivir emociones reales con héroes reales", ha manifestado en cuanto a otra de las razones que achaca al "éxito" del parque.

Por último, ha afirmado que Puy du Fou es "más que un parque" porque hace "un homenaje a las raíces y a la historia" para poder llevar al visitante a poder conocer su pasado para poder entender mejor su presente y el mundo actual, que ha calificado de "complejo".

AÑADIR MÁS ESPECTÁCULOS

Tras casi un año al frente del parque, Strebelle se ha marcado como objetivo "continuar con la dinámica" iniciada de adaptar la oferta de Puy du Fou a España, con la intención de seguir añadiendo más espectáculos en la medida en la que vaya habiendo más visitantes.

Esta es una de las razones que ha llevado a Puy du Fou a solicitar una ampliación del parque porque "cada dos o tres años vamos a añadir nuevos espectáculos", ha dicho su CEO en España, quien --usando el ejemplo de Francia-- ha indicado que también quieren que en nuestro país el visitante pase más de un día.

En este sentido, tras el estreno el pasado año del espectáculo el pasado año, 'El tambor de la libertad', ha adelantado este 2026 se encuentra en preparación uno nuevo que se llevará a cabo en 2027 y comenzará en marzo con la nueva temporada del año próximo.

LOS VISITANTES, "EL MEJOR PREMIO"

En cuanto a los premios que ya atesora Puy du Fou España, Strebelle ha destacado que el parque cuenta ya en el territorio nacional más de 25 galardones nacionales e internacionales, y ha añadido que está "en proceso" para poder obtener otros nuevos.

No obstante, ha señalado que el premio "más importante" para Puy du Fou España son sus visitantes. "Cuando nos dan una nota de más de 9 sobre 10, que el 95 por ciento nos recomienden a sus familias y amigos o cuando se emocionan por nuestros espectáculos, "es realmente el mejor premio que podemos tener".

El CEO de Puy du Fou España se ha pronunciado finalmente por otros asuntos como el trato a los animales o los recientes acuerdos alcanzados con los trabajadores del parque. Sobre el primero de ellos ha afirmado que se cumple la normativa regional y española al respecto y ha destacado el "gran cariño" que tienen los trabajadores del parque por los animales.

No obstante, ha reconocido que hay cosas que hacer de menor manera y que se está invirtiendo en infraestructuras para mejorar los lugares en los que se encuentra los animales. "Seguimos las normas de aquí a propósito de los animales y hacemos todo lo que podemos por el bienestar animal", ha zanjado.

Sobre los trabajadores, ha destacado la firma del convenio colectivo a finales del pasado año, del que ha destacado que tiene una duración de cuatro años con un incremento de los salarios del 12,5 por ciento; a lo que ha añadido también la apuesta que hacer el parque por formar a sus trabajadores y desarrollar sus carreras.