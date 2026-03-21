El espectáculo flamenco 'El sí que cambió el mundo' llega este domingo a Mora

Obra 'El sí que cambió el mundo'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Mora (Toledo) acoge este domingo, 22 de marzo, a las 18.30 horas, del espectáculo flamenco 'El sí que cambió el mundo', una propuesta artística que ofrece al público asistente una combinación de danza, música y, sobre todo, mucha emoción en una experiencia escénica cargada de simbolismo y sentimiento.

Organizado por la Escuela Municipal de Danza Esencia Gitana, con la colaboración del Ayuntamiento de Mora, el espectáculo invita a los asistentes a sumergirse en una puesta en escena donde el flamenco se convierte en el lenguaje principal para narrar una historia profunda y universal, cargada de fuerza estética y expresividad.

A través de las diferentes y cuidadas coreografías, la ambientación escénica y una interpretación intensa por parte del elenco, la representación propone un recorrido que conectará la tradición, la espiritualidad y la cultura flamenca, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Las entradas tienen un precio de 7 euros y también podrán ser adquiridas en la taquilla del teatro el mismo día del espectáculo a partir de las 17:30 horas, una hora antes del inicio de la función.