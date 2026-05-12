El estilo de Kung Fu WU-TAO, de ADN conquense, cumple 40 años presentando libro y estrenando logo e himno heavy

El estilo WU-TAO de Kung-Fu cumple 40 años en Cuenca
El estilo WU-TAO de Kung-Fu cumple 40 años en Cuenca - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: martes, 12 mayo 2026 8:38
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CUENCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Paleontológico de Cuenca ha sido el escenario en el que se ha celebrado el acto por el cuarenta aniversario del estilo de Kung-Fu WU-TAO, evento organizado por su creador, Ángel García Redondo, y que ha convocado a alrededor de 300 personas completando y superando el aforo del Salón de Actos del espacio museístico.

Al acto han acudido profesores, alumnos y colaboradores que, de un modo u otro, han formado parte de la gran familia del estilo durante cuatro décadas, una cita que ha servido además para presentar el libro 'WU-TAO Kung-Fu: El arte marcial conquense' (Libros Clan), escrito por el propio García y otros colaboradores.

Una edición que relata la historia del Kunf-Fu desde China a Occidente, y en particular la de esta modalidad surgida en la ciudad de Cuenca. Además, contempla experiencias vitales de varios alumnos y maestros de este estilo.

García llegó a Cuenca en 1986 a impartir clases de Kung-Fu desde Albacete y decidió quedarse para desarrollar aquí su propio estilo y probar a enseñarlo a su manera. Cuarenta años más tarde, se ha extendido por Cuenca y Toledo gracias a las escuelas WU-TAO que han ido abriendo sus alumnos y alumnas. Han pasado por ellas miles de personas y han servido para atraer a la provincia campeonatos, exhibiciones y cursos.

En estos años el Kung-Fu WU-TAO ha establecido contacto con otros estilos marciales nacionales que comparten unas mismas formas de trabajar y son compatibles con su filosofía. Por eso han acudido al acto profesores amigos de escuelas de Kung-Fu de Albacete, Galicia, Burgos y Madrid, para felicitar a Ángel en el cumpleaños de su proyecto vital.

También se ha presentado en directo la canción 'Invencibles WU-TAO', compuesta por la banda de heavy metal conquense La Dama Oscura, cuyo guitarrista, Santiado David Domínguez, es precisamente profesor de Kung-Fu WU-TAO en la escuela municipal de Arcas y en la de Almodóvar del Pinar.

También se ha presentado el logotipo diseñado y ejecutado con la boca por el famoso pintor conquense Lorenzo Higueras, que a partir de ahora será el símbolo gráfico que recuerde los 40 años del WU-TAO a futuro.

La cita culminó, por sorpresa para el protagonista, con la recepción de manos de la Federación Madrileña de Lucha de lo que ya es el noveno cinturón negro para Ángel García.

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