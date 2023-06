Estival Cuenca, protagonista de un libro publicado por la editorial Sílex que se publicará el 21 de junio.

CUENCA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Estival Cuenca (2012-2022): análisis, características, historia y protagonistas' es el título del libro de 313 páginas que el festival internacional conquense presentará en su duodécima edición, que tendrá lugar entre el 21 de junio y el 8 de julio de 2023 en la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Publicado en la editorial Sílex de Madrid, es obra de Marco Antonio de la Ossa. En él, el docente, musicólogo y gestor cultural realiza un análisis en profundidad de Estival Cuenca en esos primeros once años de vida en el que camina entre la gestión cultural, los estudios culturales, la musicología y la educación.

En los primeros apartados, el también director y creador del ciclo realiza un estudio acerca del ámbito de los festivales musicales, la cultura y la educación cultural de nuestros días, informa el festival.

Después, se estudia en profundidad lo acontecido en Estival Cuenca, con especial mirada a los protagonistas, espacios, características y actividades.

Como cierre del libro, también se han incluido dos capítulos de dos investigadoras conquenses, Beatriz Merino y Eva de la Ossa, por su temática e interés.

En el primer caso, realizó un trabajo mientras cursaba el Máster of Arts in Cultural Economics and Entrepreneurship en la Erasmus University de Rotterdam como parte de las labores que debía efectuar en torno a la asignatura Economics of Performing Arts.

Mientras, en el segundo, la directora de relaciones institucionales del festival, Eva de la Ossa, efectuó otra investigación sobre el público de Estival Cuenca.

Para la cubierta de este volumen, de 313 páginas de extensión, se ha tomado una espectacular imagen de la directora de fotografía de Estival Cuenca, Eva Rus Martínez, que ilustró el cartel de 2014.

También se han incluido imágenes tomadas en el festival por Vicente Ortega, Mario Gómez, Rebeca Blanco, Paco Manzano, Ángela Velert y Almudena Verdú.

Con respecto a la editorial Sílex, dirigida por Ramiro Domínguez Herranz, ocupa el 6º puesto en Historia en el Scholary Publisher Indicators (SPI) de 2022, con un Indicador de Calidad de Editoriales (ICEE) de 84. En el mismo estudio también se situó en el 10º puesto en Bellas Artes, con un 21 de ICEE.

Se trata del 14º libro firmado por de la Ossa, diez de ellos como autor y cuatro como editor-coordinador.

La puesta de largo del volumen tendrá lugar el 21 de junio en el Parador de Cuenca en el acto de presentación de Estival Cuenca a los medios de comunicación y patrocinadores.