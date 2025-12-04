La Estrategia contra la Despoblación de C-LM logra un incremento de 4.672 personas en las 26 zonas en las que se aplica

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Estrategia Regional Frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha ha logrado, desde su puesta en marcha en 2021, un incremento poblacional en las 26 zonas en las que se aplica de 4.672 personas, a 1 de enero de 2025. En este periodo, el saldo migratorio en estas localidades ha sido de hasta 15.423 personas.

Así lo ha detallado este jueves en rueda de prensa el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, tras presidir, en el Palacio de Fuensalida, el Consejo Regional Desarrollo Rural y Despoblación que ha llevado a cabo el proceso de evaluación intermedia de esta Estrategia, que tiene vigencia hasta 2031.

"La Estrategia contemplaba que en el 2025 se hiciera una revisión intermedia de la misma para ver cuáles eran los resultados que se estaban obteniendo y si había que introducir alguna modificación o ajustarse para garantizar el resultado y el cumplimiento de los objetivos", ha sostenido.

En este sentido, Guijarro ha afirmado que ha crecido la población en las zonas afectadas por despoblación en Castilla-La Mancha, "entre otras cosas gracias a la aplicación de las políticas frente a la despoblación y a esta Estrategia", para agregar que el hecho de que haya un saldo migratorio positivo significa que una de cada cuatro personas que vienen a vivir a Castilla-La Mancha van a las zonas afectadas por despoblación.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha ha recordado que la estrategia contemplaba 210 actuaciones, de las que cuales 201 (un 96 por ciento) están ya en desarrollo. Además, ha apuntado que la ejecución media de la Estrategia es del 52 por ciento cuando ha tenido lugar "apenas un 30 por ciento" del transcurso del tiempo de aplicación de la estrategia.

HASTA 1.854 MILLONES DESTINADOS

En términos presupuestarios, Guijarro ha señalado que el Gobierno regional ya ha destinado 1.854 millones de euros en los tres primeros años de ejecución de la Estrategia Regional Frente a la Despoblación, lo que supone un 140 por ciento de lo que la Junta tenía previsto cuando se aprobó, que eran 1.319 millones.

"En el conjunto de fondos que se destinan al medio rural y que están relacionados con la lucha frente a la despoblación, hay un dato que es muy significativo, y es que cada día hemos destinado 5 millones de euros a las políticas frente a la despoblación", ha destacado el vicepresidente castellanomanchego.

Con todo, ha proseguido, el Consejo Regional Desarrollo Rural y Despoblación ha planteado proponer al Consejo de Gobierno 50 modificaciones de la estrategia con el fin de reorientar algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo, refundir otras e implementar 13 nuevas medidas que no estaban contempladas inicialmente.

Entre estas nuevas medidas, Guijarro ha citado la implantación de un bono de transporte rural tras la implementación del transporte accesible a demand, ayudas en materia de tarifa plana para los autónomos y para la financiación para pequeñas cooperativas y sociedades anónimas laborales que presten servicios en el medio rural.

"Creemos que hay que hacer una apuesta clara por resolver el tema de la vivienda y que se tiene que diseñar un programa específico para la vivienda en el medio rural", ha continuado el vicepresidente de la Junta, que ha añadido la colaboración con los ayuntamientos para resolver cuestiones urbanísticas, la aprobación del estatuto de los pequeños municipios de Castilla-La Mancha o el fomento de las comunidades energéticas en el medio rural.

Con todo, ha manifestado que esta estrategia, que tenía en un principio 210 medidas, ahora tendrá 216 que, además, van a suponer un incremento de las dotaciones presupuestarias inicialmente previstas en unos 25 millones de euros para pasar de un presupuesto de 3.322 a 3.347 millones de euros.