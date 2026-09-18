La eurodiputada Cristina Maestre obtiene la aprobación de su enmienda al Fondo Único para blindar la autonomía de la PAC

Archivo - La eurodiputada socialista Cristina Maestre. - PSOE - Archivo

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PSOE, Cristina Maestre, ha defendido su enmienda al Fondo Único para blindar la autonomía de la Política Agrícola Común (PAC) y garantizar que los recursos destinados al sector agrario queden protegidos.

La reunión de los ponentes de la Comisión de Agricultura ha quedado en suspenso, una vez constatado el apoyo mayoritario a la enmienda propuesta por Maestre y los servicios jurídicos del parlamento europeo están analizando el alcance de la misma, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Maestre ha subrayado que la posición de los socialistas europeos "ha sido coherente desde el primer momento" y ha defendido que la PAC debe seguir siendo una política verdaderamente común, con autonomía financiera, regulatoria y política, frente al modelo planteado por la Comisión Europea.

"No podemos aceptar que la PAC deje de ser una política verdaderamente común para convertirse en un capítulo negociable dentro de un gran plan nacional multisectorial", ha señalado la eurodiputada socialista.

"Lo que está en juego no es solamente cómo se distribuyen los fondos, sino qué modelo de agricultura europea queremos para el futuro", ha defendido Maestre.

"La PAC necesita seguir contando con una financiación específica y con reglas comunes para garantizar unas condiciones equilibradas para nuestros agricultores y ganaderos en toda Europa".

La eurodiputada ha reivindicado que los socialistas han mantenido su posición pese a las presiones recibidas y han defendido su enmienda precisamente para evitar que la PAC quede integrada en un modelo de financiación nacional que, a su juicio, fragmentaría una política que debe seguir siendo común.

Maestre también ha lamentado la posición del Partido Popular durante este debate. Los grupos PPE y Renew han votado en contra de esta propuesta.

"Nos preocupa que hayan decidido abandonar al sector agrícola en un momento en el que nuestros agricultores y ganaderos necesitan certezas, estabilidad y una PAC fuerte", ha señalado.