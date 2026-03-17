Expertos coinciden en los beneficios de los lácteos de cabra para mejorar molestias digestivas y enriquecer microbiota

La nutricionista Blanca García- Orea y el divulgador en salud Marcos Vázquez en el evento 'Entender lo que comemos' celebrado en Letur (Albacete) de la mano de Cantero de Letur - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

LETUR (ALBACETE), 17 (EUROPA PRESS)

La mejora en las digestiones o el enriquecimiento de la microbiota posicionan a los lácteos de cabra como una buena alternativa en la dieta respecto a aquellos consumidores que quieran ampliar su abanico nutricional o sufran de molestias digestivas, tal y como destacan divulgadores en nutrición y salud.

El marco para profundizar en este debate ha sido el evento 'Entender lo que comemos' celebrado en Letur (Albacete) de la mano de Cantero de Letur, que ha contado la presencia de la nutricionista Blanca García-Orea y el divulgador en salud Marcos Vázquez.

García-Orea considera que la digestibilidad de los lácteos de cabra ayuda en personas con problemas digestivos. "La cabra acaba siendo el alimento que mejor se tolera. Al tener menos lactosa, es más digerible", ha enfatizado esta nutricionista, que añade que esta tolerancia se incrementa al tratarse de productos fermentados.

En este punto, ha argumentado también que la proteína beta caseína A1, presente en la leche de vaca y lácteos de vaca, es "algo más inflamatoria", según algunos estudios y "sin embargo la beta caseína tipo A2, que contienen los lácteos de cabra y oveja, es más parecida a la leche materna y se digiere mejor".

Además, tal y como ha explicado, los productos probióticos como el kéfir o el yogur van a aportar "bacterias buenas", el alimento que enriquece la microbiota, que son el conjunto de microorganismos que actúan como barrera de defensa ante las enfermedades.

Las bacterias "buenas" ayudan a "sintetizar las vitaminas del grupo B y vitamina K que el ser humano no es capaz de sintetizar por si mismo", y también digieren "la fibra" --el alimento de las "bacterias buenas"--, que el ser humano tampoco tiene capacidad para digerir.

Además, esta nutricionista ha remarcado que fomentar una alimentación saludable es uno de los elementos principales para mejorar el estado de la microbiota. "Cuando un intestino funciona bien va a dejar pasar lo bueno y si no, esa cremallera estará abierta, y pasará a la sangre lo bueno y lo malo, con más probabilidad de tener cualquier tipo de enfermedad".

REDUCIR NIVELES DE INFLAMACIÓN

De su lado, Marcos Vázquez ha señalado que el consumo de lácteos fermentados en general, y concretamente los de cabra, "reduce los niveles de inflamación" y tienen un "efecto seguro regulador sobre la microbiota".

Los lácteos de cabra tienen más proteína, "muy necesaria" en la dieta y pueden servir a aquellas personas que sienten molestias intestinales con los lácteos de vaca, porque "pueden tolerar perfectamente los de cabra", al tener "unos ácidos grasos más pequeñitos y por tanto más fácilmente asimilables", al contener proteína beta caseína A2, que es más fácil de digerir.

Para este tipo de casos, Vázquez ha aconsejado dar una "oportunidad", a estos lácteos, para optar a esos beneficios en términos de digestibilidad.

En su exposición, ha querido desterrar algunos mitos sobre los lácteos, un producto que se plantea como "sospechoso" en un contexto de "ruido mediático" y de redes sociales.

Uno de ellos, ha mencionado, es que "todos los lácteos son iguales", porque hay que priorizar aquellos que no sean azucarados, o que "los desnatados son mejores" que los enteros porque la evidencia científica ha demostrado que no es cierto.

MÁS CLAVES PARA LA SALUD

Además del debate sobre los beneficios de los lácteos, ambos divulgadores han respondido a cuestiones generadas en este marco de debate en la localidad albaceteña.

Ambos han coincidido en que el descanso, la vida activa y el consumo de comida real es la combinación idónea para aumentar la longevidad.