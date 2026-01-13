Explota una bombona de gas en una churrería Navahermosa (Toledo) que estaba cerrada al público

El incendio se desató sobre las 23.44 horas. - EUROPA PRESS

TOLEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La explosión de una bombona de gas butano ha generado un incendio en una churrería de la localidad toledana de Navahermosa, cerrada al público en el momento de la deflagración. De ahí que no se hayan registrado heridos.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar a las 23.44 horas de este pasado lunes, en este local situado en la planta baja de una vivienda de la calle Mesones.

En el operativo movilizado han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Belvís de la Jara, que extinguieron el fuego sobre las 2.30 horas de este martes, y técnicos de gas butano.