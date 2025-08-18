Las exportaciones de aceite bajan en junio un 7,5% en C-LM, mientras las ventas del sector cárnico aumentan un 15,5%

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la región en el mes de junio de 2025 alcanzaron la cifra de 5.478,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,5% respecto a junio de 2024.

Por sectores, el de las Bebidas vendió por 557,9 millones euro,-- un 0,7% menos--, mientras el de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 393,4 millones euro, registrando un aumento del 15,5%. Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 7,5% (190,9 millones).

En España las exportaciones han subido un 1,0% respecto a junio de 2024 situándose en 197.150,9 millones de euros, según el último informe elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio-Icex en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, .

Por provincias, en junio de 2025 Toledo ocupó la primera posición, con 1.590,2 millones euro de exportación (11,8%); Guadalajara con 1.443,0 millones se sitúa en segundo lugar (11,2%). Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 1.219,3 millones euro (-3%), y le siguen las provincias de Albacete con 793,1 millones euro (2,9%), y Cuenca, con 433,4 millones euro, que registra un incremento en la exportación del 9%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 8.874,7 millones de euros subiendo un 7,9%, mientras que en España subieron un 5,4% hasta los 222.263,6 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un aumento del 4,8%, seguida de Toledo (20,6%), Albacete (8,7%), Ciudad Real (-8,5%), y Cuenca (-25,3%).

El saldo comercial de la región en junio de 2025 se situó, por tanto, en -3.395,8 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 61,7%, aun claramente inferior a la media nacional (88,7%).

SECTORES EXPORTADORES

En junio de 2025, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 1.931,8 millones euro, representando el 35,3% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un aumento del 7,3% respecto a junio del 2024.

El sector lo encabezan las Bebidas con 557,9 millones euro, cuyas ventas disminuyeron un 0,7%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 393,4 millones euro, registrando un aumento del 15,5%. Frutas, hortalizas y legumbres subieron un 7,4% (312,0 millones).

Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 7,5% (190,9 millones). A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 1.284,8 millones y un descenso del 3,9%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (12%) y los Productos químicos (4,2%) y con 676,1 y 552,9 millones, respectivamente. En este periodo, las Semimanufacturas no químicas disminuyeron un 0,7% alcanzando los 534,4 millones de euros.

SECTORES IMPORTADORES

Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (2.585,1 millones), con un descenso del 6,7%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 880,5 millones euro (-6,9%). El segundo sector importador es Productos Químicos con 1.735,4 millones euro (24,4%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación, bebidas y tabaco con un valor de 1.497,3 millones, que en este mes ha aumentado un 14,3%.

En junio de 2025, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 75,6% del total. En la zona Euro, Portugal es el principal cliente con 1.236,7 millones de euros (7,2%), le siguen Francia con 858,4 millones (-1,4%), Alemania con 575,4 millones euro (1,7%) y Italia con 565,4 millones (-0,4%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 182,3 millones , con una bajada del 8,5%, a Turquía fueron de 107,7 millones euro (3,9%) y a Rusia 4,0 millones euro (-47,9%).

Fuera de nuestro entorno más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (166,3 millones euro, -4,6%), Canadá (14,1 millones euro, -12,4%), México (39,4 millones euro, -5,9%), Chile (15,6 millones euro, -8,3%), Brasil (11,9 millones euro, -3,4%), y Argentina (6,3 millones euro, +38,3%). Por otra parte, destacamos Marruecos (87,1 millones euro, +2,3%), Argelia (24,7 millones euro, +1.349,0 %) y Oriente Medio (65,3 millones euro, +2,3%). En Asia destacan China con 161,4 millones euro, con un crecimiento del 152,0% y Japón (59,1 millones euro, -18,4%), mientras que Corea del Sur alcanza 37,2 millones euro (+7,6%).

En cuanto a importaciones, el 70,7% tienen origen comunitario (Francia y Alemania, principalmente). Fuera de la UE, cabe destacar el 11,1% procedente de su principal proveedor no comunitario que es China, con 986,1 millones, que subió un 50,4% respecto a junio de 2024.