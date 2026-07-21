Las exportaciones de Castilla-La Mancha aumentan un 7,3% entre enero y mayo y alcanzan los 4.894,4 millones de euros

Los puertos del Estado movieron más de 230 millones de toneladas de mercancías hasta mayo, un 0,3% más. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

TOLEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla-La Mancha hasta el mes de mayo de 2026 alcanzaron la cifra de 4.894,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En España, las exportaciones para el mismo periodo han aumentado un 1,3% situándose en 165.588,2 millones de euros.

Por provincias, en mayo de 2026 Toledo ocupó la primera posición, con 1.523,6 millones de euros de exportación (+16,2%). Guadalajara con 1.432,7 millones de euros se sitúa en segundo lugar (+16,9%). Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 1.072,2 millones (+9,1%), y le siguen las provincias de Albacete con 595,6 millones (-11,3%), y Cuenca, con 270,3 millones, que registra un descenso en la exportación del 27,2%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 7.526,2 millones de euros aumentando un 1,4%, a la vez que en España subieron un 3,1% hasta los 190.682,6 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un descenso del 7,6%, seguida de Toledo (+12,8%), Albacete (+11,3%), Ciudad Real (+8,5%), y Cuenca (-18,6%).

El saldo comercial de la región hasta mayo de 2026 se situó, por tanto, en -2.631,8 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 65,1%, claramente inferior a la media nacional (86,8%).

SECTORES EXPORTADORES

En mayo de 2026, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 1.474,8 millones de euros, representando el 30,1% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un descenso del 8,3% respecto al mismo periodo de 2025. El sector lo encabezan las Bebidas con 411,6 millones, cuyas ventas disminuyeron un 10,7%.

El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 261,0 millones, registrando un descenso del 21,0%. Frutas, hortalizas y legumbres bajaron un 5,0% (252,6 millones de euros). Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 18,3% (129,9 millones).

A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 1.203,6 millones y presentando una subida del 12,4%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+9,9%) y las Semimanufacturas no químicas (+29,5%) con 606,0 y 577,9 millones de euros, respectivamente. En este periodo, los Productos químicos se mantuvieron estables alcanzando los 452,2 millones de euros.

En cuanto a los sectores importadores, los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (2.184,0 millones), con un aumento del 1,4%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 678,0 millones de euros (-10,8%). El segundo sector importador es Productos Químicos con 1.566,7 millones (+7,0%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación y bebidas con un valor de 1.137,2 millones de euros, que en este periodo ha disminuido un 9,6%.

PAÍSES DE DESTINO

Hasta mayo de 2026, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 75,5% del total. En la zona Euro, Portugal es nuestro principal cliente con 1.287,3 millones de euros (+22,3%), le siguen Francia con 764,2 millones (+7,4%), Alemania con 511,3 millones de euros (+6,5%) e Italia con 419,5 millones de euros (-11,3%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 136,7 millones de euros, con una caída del 9,4%; a Turquía fueron de 86,4 millones de euros (-4,7%) mientras que Suiza 25,6 millones de euros (-19,9%).

Fuera de nuestro entorno más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (142,3 millones, +6,1%), Canadá (14,9 millones, +29,3%), México (52,5 millones, +66,0%), Chile (11 millones de euros, -20,2%), Brasil (9,7 millones, +6,3%), y Argentina (4,5 millones de euros, -0,1%).

Por otra parte, destacamos Marruecos (65,3 millones de euros, -14,2%), Argelia (20,9 millones de euros, -0,2 %) y Oriente Medio (77,8 millones, +40,1%). En Asia destacan China con 213,1 millones, con un crecimiento del 51,9% y Japón (34,4 millones, -33,0%), mientras que Corea del Sur alcanza 35,6 millones de euros (+9,0%).

En cuanto a importaciones, el 71,7% tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, cabe destacar el 9,5% procedente de nuestro principal proveedor no comunitario que es China, con 711,9 millones de euros, que bajó un 13,4% respecto al mismo periodo de 2025.