Una exposición en las Cortes de C-LM visibiliza figuras masculinas que se implicaron en la lucha por la igualdad

Una exposición en las Cortes regionales visibiliza figuras masculinas que se implicaron en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Edificio de Grupos de las Cortes de Castilla-La Mancha, en el antiguo Convento de San Gil de Toledo, acoge hasta el próximo día 20 una exposición organizada por la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha que visibiliza, a través de más de medio centenar de paneles con biografías, la implicación de figuras masculinas en la lucha por los derechos de las mujeres a lo largo de la historia en el mundo y en nuestro país.

La muestra titulada 'Los hombres que amaban a las mujeres' está comisariada por Oliva Blanco y ofrece un recorrido mediante retratos y breves biografías de mujeres que abrieron brecha y protagonizaron estos avances y, de manera paralela, hombres que fueron sus contemporáneos y que se implicaron en esta lucha por la igualdad entre sexos o, como dice la propia coordinadora de estos contenidos, que "tuvieron la decencia y la valentía de reivindicar al sexo femenino".

El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha participado este lunes en la apertura de esta exposición al público, con un recorrido guiado junto a la vicepresidenta y secretaria primeras de la Mesa, Josefina Navarrete y Charo García Saco. "Esta exposición contribuye a afianzar el compromiso con el feminismo que tenemos en la institución", ha asegurado Pablo Bellido, para quien esta labor debe apuntalarse en un momento en que "se están cuestionando asuntos de derechos humanos como la igualdad entre hombres y mujeres".

Según el presidente de la Asamblea Autonómica, "es evidente que el protagonismo y el impulso en la lucha por los derechos de las mujeres lo han tenido ellas, pero también han contado a lo largo de la historia con la complicidad de algunos hombres que han aportado su grano de arena y que hoy nos estimula a los demás para seguir participando y aportando, sin copar el primer plano".

La exposición incide en poner cara --y no solo nombre-- a las figuras femeninas y masculinas que han logrado todos estos avances en España y en todo el mundo, desde Guillermo de Lorris y Christine de Pizan en el siglo XIII a Luis Ernesto Miramontes y Simon de Beavoir en el siglo XX, con curiosidades como el firmante del primer manifiesto en defensa de la mujer en nuestro país, Benito Feijoo; figuras de la ilustración españolas y mundiales o el papel de Clara Campoamor y su alianza con Manuel Cordero en el Congreso para lograr la aprobación del sufragio universal durante la II República.

El presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de la región, Luis Arroyo Zapatero, ha agradecido el apoyo del Parlamento Autonómico a esta entidad que tiene como objetivo "difundir conocimientos académicos de una manera tan bonita como esta, enseñar deleitando". La exposición, que puede verse en el hall del Edificio de Grupos de lunes a domingo entre las 9.00 y las 19.00 horas, recorrerá más adelante el resto de capitales de la comunidad autónoma.