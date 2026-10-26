La exposición 'Primada' de la Catedral de Toledo culmina con 56.000 visitas y 116 obras restauradas

Presentación de las conclusiones y el catálogo de la exposición 'Primada' - CATEDRAL DE TOLEDO

TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo' ha culminado, tras 139 días de apertura, con con 56.000 visitas, 116 obras restauradas y un catálogo de referencia.

La presentación del catálogo de la exposición tiene lugar un día después del comienzo del primer Año Jubilar de la historia de la Catedral, inaugurado con la apertura de la Puerta Santa.

A este acto han asistido el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otros.

Concebida como la gran exposición del Centenario, 'Primada' ha reunido 330 piezas de distintas épocas, técnicas y procedencias, perteneciendo aproximadamente el 85 por ciento de ellas a la Catedral de Toledo. A este extraordinario fondo catedralicio se han sumado préstamos procedentes de 31 instituciones y colecciones, entre ellas el Museo Nacional del Prado, la Galería de los Uffizi o el Museo de Salzburgo.

La exposición ha permitido mostrar conjuntamente obras de algunos de los grandes nombres de la historia del arte vinculados al templo primado, como El Greco, Velázquez, Goya, Zurbarán, Juan de Borgoña o Enrique de Arfe, entre muchos otros. A la relevancia de estos autores se suma el carácter poco habitual de muchas de las piezas seleccionadas: aproximadamente la mitad no habían formado parte anteriormente de ninguna otra exposición, reforzando así la singularidad de un recorrido difícilmente repetible.

"Esta exposición nos ha permitido presentar, en un mismo recorrido, un tesoro patrimonial de extraordinario valor, con grandes obras que forman parte de una misma historia, la de esta Catedral", ha señalado el deán del Cabildo Primado.

Esa estrecha relación entre las obras y la propia Catedral ha sido también una de las claves del recorrido. A lo largo de más de 2.000 metros cuadrados, la exposición ha incorporado zonas que habitualmente no forman parte de la visita ordinaria, permitiendo contemplar buena parte de este patrimonio en el mismo templo cuya historia contribuye a explicar.

Según los datos recogidos por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, alrededor de 56.000 personas han visitado la exposición durante sus 139 días de apertura, entre el 26 de mayo y el 14 de octubre.

La clausura de la muestra no supone, sin embargo, el final del trabajo desarrollado en torno a ella. Buena parte de su importancia reside precisamente en aquello que permanece tras su cierre: la recuperación y conservación del patrimonio y el conocimiento generado alrededor de las piezas expuestas.

UN LEGADO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

El programa de restauración desarrollado con motivo de "Primada" ha permitido intervenir sobre 116 piezas, entre ellas más de medio centenar de relicarios, los 19 óleos sobre cobre del Camarín de la Virgen del Sagrario y los 17 cuadros de su capilla y antecapilla.

Junto a esta labor de conservación, 'Primada' deja también un importante legado científico a través de su catálogo. Editado conjuntamente por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada, consta de 1.568 páginas repartidas en dos volúmenes, y ha contado con la participación de 104 profesores, investigadores y especialistas procedentes de museos, universidades y centros de investigación de España y del extranjero.

La publicación, que cuenta con un cuidado trabajo fotográfico, estudia y documenta las piezas que han formado parte de la exposición, reuniendo en una misma obra el conocimiento generado en torno a un conjunto patrimonial de enorme relevancia. De este modo, se convierte en una referencia llamada a permanecer mucho más allá de la clausura de 'Primada', como aportación duradera al conocimiento de la historia y el arte de la Catedral de Toledo.

Durante su intervención, el arzobispo de Toledo ha asegurado que el octavo centenario "nos ofrece una ocasión privilegiada para agradecer todo lo recibido", pero también "para preguntarse qué catedral y qué iglesia queremos y ofrecer a las generaciones futuras un espacio de amor, de libertad y de esperanza".

"Gracias por ayudarnos a conocer nuestra Catedral y por contribuir a que este octavo centenario sea una oportunidad de crecimiento cultural, espiritual y humano para Toledo y para toda la Iglesia", ha agradecido a todos los que han colaborado en esta iniciativa.