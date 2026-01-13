La exposición de sets de LEGO 'Construyendo y Luchando' abre sus puertas en el Museo Municipal de Albacete - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición de sets de LEGO 'Construyendo y Luchando' ha abierto sus puertas en el Museo Municipal de Albacete en memoria del albaceteño Carlos Cantos Serrano natural de La Roda, promovida por su mujer, Aurora Lorenzo, a quien el alcalde, Manuel Serrano, ha agradecido "la inmensa generosidad" que ha demostrado al compartir con toda la sociedad albaceteña "algo tal íntimo" como es parte de su colección personal para que se convierta en un legado colectivo.

Acompañado por la concejala de Cultura, Elena Serrallé, y otros miembros de la Corporación Municipal, Manuel Serrano ha destacado el refugio que Carlos Cantos, autor de las más de 90 construcciones que conforman esta exposición, encontró durante su enfermedad en estas piezas, asegurando que "hoy no se inaugura solo una exposición, sino un espacio donde la memoria se convierte en inspiración, el dolor se transforma en creación y una vida sigue hablándonos a través del arte".

Manuel Serrano ha animado a visitar esta exposición que incluye iconos mundiales como la Torre Eiffel, el Titanic, el Coliseo Romano y el Puente de Londres, entre otros, compuesta por más de 230.000 ladrillos LEGO, hasta el próximo 6 de febrero en el Museo Municipal para que puedan disfrutar del legado de Carlos Cantos y ver esperanza, lucha y vida a través de sus obras.

El alcalde ha dado las gracias a la concejala de Cultura, Elena Serrallé, al equipo del Museo Municipal, a los colaboradores, y a todas las personas que han trabajado para que este más que merecido homenaje sea hoy una realidad, ya que a través de esta exposición, que cuenta con Afanion, Carlos Cantos lanza también un mensaje a la sociedad para que nunca pierda la capacidad de imaginar ni de soñar a pesar de las adversidades, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.