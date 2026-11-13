Extinguido el incendio declarado en una chatarrería de Seseña que provocó el corte de la M-307

Archivo - Sede del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha. - JCCM - Archivo

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en una chatarrería situada en la localidad toledana de Seseña, que obligó a cortar la la M-307 entre los kilómetros 8 y 15 por motivos de seguridad, ha quedado extinguido.

Según informa a Europa Press el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el fuego quedó apagado sobre las 23.30 horas de este jueves, lo que hizo que la carretera de acceso a dicha instalación volviese a quedar abierta al tráfico.

El fuego, que se originaba cerca de las 3.00 horas de esta jueves por un amontonamiento exterior de chatarra y que ha afectado al interior de la nave, movilizó a Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Illescas, Orgaz, Toledo, Villarrubia de Santiago, al Centro Operativo Regional de Incendios Forestales y una ambulancia de soporte vital básico en preventivo.