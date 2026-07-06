Extinguido el incendio declarado este domingo en Malpica del Tajo (Toledo)

Incendio de Malpica de Tajo. - INFOCAM

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Malpica del Tajo (Toledo) ya ha quedado extinguido, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, que recoge Europa Press.

La extinción se ha notificado a las 15.32 horas y en el mismo han participado 23 medios y 92 personas.

El fuego se declaró sobre las 14.25 horas y fue detectado por un vigilante fijo, siendo controlado a las 22.00 horas de este mismo domingo.