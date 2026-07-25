Extinguido el incendio declarado este viernes en Brazatortas (Ciudad Real) - INFOCAM

CIUDAD REAL 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infocam ha dado por extinguido el incendio declarado este viernes en el término municipal de Brazatortas (Ciudad Real), según ha informado el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha en sus redes sociales.

El fuego era detectado ayer a las 17.20 horas por un vigilante fijo y quedaba controlado horas más tarde a las 23.40 horas. Este sábado, a las 14.32 horas, ha sido dado por extinguido.

Un total de siete medios y 68 personas han llegado a participar en las labores de extinción de las llamas.