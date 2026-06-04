Extinguido el incendio originado en la Academia de Infantería de Toledo

Varios efectivos trabajan en un fuego en la Academia de Infantería de Toledo. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este viernes en el campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo, que alcanzó la situación operativa 2 por posible a afección por humo a núcleos de población, ya ha quedado extinguido.

Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, recogidos por Europa Press, el fuego se dio por extinguido a las 23.15 horas de este mismo viernes.

Iniciado a las 13.30 horas, el fuego se elevó a nivel 2 por su cercanía con la urbanización Las Nieves del término municipal de Nambroca, pero descendió sobre las 21.00 horas a nivel 1.

Al elevarse a nivel 2, se convocó una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). En las tareas de extinción han participado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Infocam. Este último ha puesto a disposición del incendio un total de 12 medios --cuatro de ellos aéreos-- y 43 personas.