Extinguido el incendio originado en la Academia de Infantería de Toledo

Varios efectivos trabajan en un fuego en la Academia de Infantería de Toledo.
Varios efectivos trabajan en un fuego en la Academia de Infantería de Toledo. - Juanma Jiménez - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: jueves, 4 junio 2026 11:20
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TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este viernes en el campo de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo, que alcanzó la situación operativa 2 por posible a afección por humo a núcleos de población, ya ha quedado extinguido.

Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, recogidos por Europa Press, el fuego se dio por extinguido a las 23.15 horas de este mismo viernes.

Iniciado a las 13.30 horas, el fuego se elevó a nivel 2 por su cercanía con la urbanización Las Nieves del término municipal de Nambroca, pero descendió sobre las 21.00 horas a nivel 1.

Al elevarse a nivel 2, se convocó una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). En las tareas de extinción han participado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Infocam. Este último ha puesto a disposición del incendio un total de 12 medios --cuatro de ellos aéreos-- y 43 personas.

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