Velázquez no cree que el incendio de la Academia se debiera a una imprudencia: "Estoy convencido de que un accidente"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante la celebración del Corpus Christi. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha afirmado que, en su opinión, el incendio originado este miércoles en los terrenos de la Academia de Infantería no fue consecuencia de una imprudencia al realizar prácticas de tiro sino de "un accidente".

Así ha respondido Velázquez a preguntas de los medios antes de participar en la misa y posterior procesión del Corpus Christi al ser preguntado por si consideraba que el fuego se había originado producto de una imprudencia.

"La Academia de Infantería viene realizando sus trabajos en la ciudad de Toledo desde hace muchísimos años, en el campo de maniobras existen distintos campos de entrenamiento y de tiro y yo estoy convencido de que lo que sucedió ayer fue un accidente".

En todo caso, el primer edil de la capital regional ha aprovechado para destacar la "rápida actuación" de los bomberos, "especialmente los bomberos de Toledo", así como la colaboración de los del Consorcio de la Diputación y del Infocam y también la Unidad Militar de Emergencias (UME). Todos ellos, ha recalcado Velázquez, posibilitaron que "antes de medianoche se pudiera reducir el nivel de emergencia a cero".

"Yo tuve la oportunidad de acercarme cuando el viento todavía estaba fuerte, cuando quizá eran los peores momentos del incendio, y el despliegue que existía era verdaderamente importante y la coordinación entre los distintos cuerpos de extinción de incendios fue verdaderamente encomiable", ha reivindicado.