Extinguido el incendio de pastos provocado por un camión en Yunquera de Henares

Sucesos.- El incendio de un camión en Yunquera de Henares (Guadalajara) moviliza a los servicios forestales - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio en una zona de pastos de Yunquera de Henares provocado por un camión que transportaba arena ha quedado extinguido por los servios de emergencias.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultados por Europa Press, el fuego, que se iniciaba sobre las 17.14 en un camión que transportaba arena en el camino del Canal del Henares, ha quedado extinguido sobre las 18.21 horas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos del parque de Azuqueca de Henares, así como agentes de la Guardia Civil.

Por su parte, Centro Operativo Regional de Incendios Forestales ha desplegado un total de 3 medios terrestres y un total de 13 efectivos.